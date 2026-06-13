Преди 110 години Рокфелер става първият милиардер, а днес Мъск е първият трилионер в света

Основателят на Tesla и SpaceX вече разполага със състояние, оценявано на 1,1 трилиона долара

През 1916 г. американският индустриалец Джон Дейвисън Рокфелер става първият човек в историята, чието лично състояние надхвърля един милиард долара, сочи справка в интернет страницата на библиотеката на Конгреса на САЩ. Точно 110 години по-късно светът е свидетел на нов исторически финансов рекорд - Илон Мъск се превърна в първия трилионер (с активи за 1,1 трлн,. долара) в света в класацията на "Форбс" след рекордното първично публично предлагане на "СпейсЕкс" (SpaceX), която управлява и доставчикът на сателитен интернвт "Старлинк" (Starlink)

Историята сякаш се повтаря, но в много по-голям мащаб. Ако Рокфелер е символът на индустриалната епоха и петролната революция на XX век, то Мъск олицетворява технологичната трансформация на XXI век от електромобили и космически полети до изкуствен интелект и социални мрежи.

Рокфелер изгражда богатството си чрез "Стандард Ойл" (Standard Oil)- компанията, която в края на XIX век контролира огромна част от петролната индустрия в САЩ, припомни БТА. Неговият бизнес модел променя световната икономика и поставя основите на съвременните корпоративни гиганти. В разгара на икономическото си могъщество си той е смятан за най-богатия човек в модерната история.

Илон Мъск извървява различен път. Роден през 1971 г. в Претория, Южна Африка, той пристига в Съединените щати като студент и постепенно изгражда империя, базирана на технологии и иновации. След ранните си успехи в интернет бизнеса Мъск се насочва към отрасли, които мнозина смятат за твърде рискови - електромобили, частни космически полети и невротехнологии.

Ключов момент във възхода му е развитието на "Тесла" (Tesla). Под негово ръководство компанията доказва, че електромобилите могат да бъдат едновременно масови, високотехнологични и печеливши. Тази политика на "Тесла" кара традиционните автомобилни производители да ускорят прехода към електрическа мобилност, така че през 2025 г. една от всеки четири нови коли (около 25 на сто) са с електрическо задвижване при дял от 4 на сто през 2020 г.

Още по-голяма роля за богатството на Мъск обаче играе "СпейсЕкс". След рекордното първично публично предлагане, при което бяха набрани 75 милиарда долара, стойността на дела му в космическия гигант, достига приблизително 866 милиарда долара. Заедно с останалите му активи това изтласква нетното му състояние над границата от един трилион долара.

Подобно на Рокфелер, Мъск предизвиква едновременно възхищение и критики. Поддръжниците му го определят като визионер, който променя цели индустрии. Критиците предупреждават за прекомерната концентрация на икономическа и обществена власт в ръцете на един човек. Независимо от оценките, влиянието му върху бизнеса и технологиите е трудно оспоримо.

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