Това е най-късата софийска улица

Ето каква е нейната история

Улица „Малко Търново“, която свързва бул. „Дондуков“ с „Московска“ е най-късата софийска улица. Улицата крие под себе си останки, датиращи от 4500 години пр. Христа, историята продължава с находки от Улпия Сердика.

На същото място през XVIII в. се намирала Часовниковата кула на София. Тогавашното име на улицата е "Сахат сокаги" или "Часовникарска", като по същия начин е назовавана и околната махала, пише „Сега“.

Кулата, построена във възрожденски стил, е обезсмъртена в картина на австрийския художник Йозеф Обербауер, която днес се намира в архива на СГХГ. Парадоксът е, че самата кула е използвана като пожарникарска наблюдателница, а впоследствие изгаря. Градска легенда от онова време гласи, че именно часовникарите са я запалили, за да не показва часа безплатно и да пречи на бизнеса им.

През 20-те години на XX век уличката е била средище на деловия живот в града - помещавала е офиси на банки, застрахователни дружества, редакции, политически партии. Първата светеща реклама в историята на София е инсталирана тук - на аспирин Bayer, с изглед към пл. "Батенберг".

На мястото на Младежкия театър първоначално се е намирал кино-театър "Балкан", а срещу прочутия бар "Луна" (дн. Comedy Club) е възпятото в блуса на Георги Минчев "мазе на "Московска" 5", където са били килиите на Държавна сигурност. Вратичката с мрачна история може да бъде открита встрани от днешната сграда на ДА "Архиви" (завършена през 1933 г. под името кооперация "Караджата").