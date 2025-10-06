От Атина до Истанбул за 4 часа: Започва изграждане на бърза международна жп линия

Разходите за проекта ще достигнат 546 милиарда евро

Все повече пътуващи биха предпочели да използват междурнароден транспорт, вместо личен автомобил, ако това ще им спести време. Планува се изгрждане на нова високоскоростна железопътна мрежа в Европа в рамките на следващите 20 години. Според оценки от европейско проучване, разходите за реализацията ѝ ще достигнат 546 милиарда евро.

Представете си да пътувате от Атина до Истанбул само за четири часа — или да се качите в Мадрид и да слезете в Милано. Макар и да звучи като амбициозна идея, това е визията зад бъдещата Европейска високоскоростна железопътна мрежа, лансирана от Общността на европейските железопътни и инфраструктурни компании (CER) и очаквана да бъде приета от Европейската комисия, предава Euronews.

Проектът предвижда изграждането на над 49 400 километра железопътни линии, по които ще се движат влакове със скорост между 250 и 350 км/ч, свързващи всички основни градове в Европейския съюз. По време на изказване в Атина, изпълнителният директор на CER, Алберто Мацола, заяви пред Euronews, че Европейската комисия вече поставя железопътния транспорт сред водещите си приоритети за устойчиво развитие и зелена мобилност.

Мацола, който участва в Осмата конференция за инфраструктура и транспорт в Атина на 23 и 24 септември, посочи, че на 21 октомври ще бъде представен Генерален план за високоскоростни връзки, обхващащ всички европейски столици и големи градове. Той подчерта, че усилията по проекта продължават вече от няколко години и една от основните цели е свързването на всички столици, включително Атина, както и големите градове с население над 250 000 души като Солун. Освен това и по-малките, но стратегически разположени населени места също трябва да се възползват от мрежата.

Според Мацола, железопътният транспорт ще се превърне в основен елемент на дългите пътувания в Европа. По негови думи, около половината от пътниците ще изберат високоскоростен влак, докато още 20% ще използват обикновени влакове. За да илюстрира мащаба на промяната, той даде пример: ако човек пътува шест часа със скорост от 50 км/ч, ще измине около 300 км. При скорост от 250 км/ч, същото време ще позволи да се изминат 1500 км — ефект, сравним с националните проекти в Китай, както и системите в Испания, Франция и Италия, където високоскоростният транспорт вече е добре развит.

Липсата на съвременна жп инфраструктура в Европа според него е сериозна пречка за привличането на инвестиции, както от публичния, така и от частния сектор. Той отбелязва, че в момента континентът разполага с по-малко жп инфраструктура, отколкото след Втората световна война — с около 15-20% по-малко във всяка държава, въпреки значителното разширяване на водния транспорт. Липсата на капацитет в мрежата води до ситуации, в които нов влак може да бъде пуснат само ако друг бъде спрян, тъй като между 5 и 10% от жп линиите вече са наситени.

Планираното финансиране от 546 милиарда евро може да бъде осигурено чрез комбинация от европейски и национални програми, както и чрез средства, предвидени в бюджета за европейска отбрана, посочват от CER. Мацола изтъква ролята на железопътния транспорт във войната в Украйна, където влаковете се превърнаха в „втора армия“, превозвайки милиони хора. По думите му, това е ясен пример как инфраструктурата може да бъде от решаващо значение не само за мобилността, но и за сигурността.

