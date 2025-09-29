1 USD
1.67566 BGN
Петрол
68.89 $/барел
Bitcoin
$112,104.0
Последвайте ни
1 USD
1.67566 BGN
Петрол
68.89 $/барел
Bitcoin
$112,104.0
Свят Една от най-известните авиокомпании въвежда нова забрана на борда

Една от най-известните авиокомпании въвежда нова забрана на борда

bTV Бизнес екип

Правилото е част от новите мерки за безопасност

Авиокомпанията Emirates обяви, че от 1 октомври 2025 г. използването на всякакви преносими батерии (power bank) по време на полети вече няма да бъде разрешено.

Новото правило е част от мерките за безопасност, след като компанията проведе обстоен преглед на риска, свързан с литиеви батерии.

„През последните години се наблюдава значителен ръст на клиентите, използващи power bank, което води до повече инциденти с литиеви батерии на борда в авиационната индустрия“, посочват от Emirates в официално съобщение.

Дубровник налага строги мерки срещу свръхтуризма - ето какви са те

Какво се променя:

  • Пътниците могат да пренасят един power bank на борда, но с максимален капацитет 100 Wh

  • Литиевите батерии вече не могат да се използват за зареждане на лични устройства по време на полет

  • Зареждането на батерията чрез бордовото захранване е забранено

  • Преносимите батерии трябва да имат ясно обозначена информация за капацитета

  • Power bank-овете не могат да се съхраняват в горните багажни шкафчета, а трябва да се поставят в джоба на седалката или в чанта под седалката пред вас

  • Забранява се пренасянето на power bank в регистрирания багаж

 

Проверка на гуми с 1 лв.: Ето защо всеки шофьор трябва да знае този трик

До момента пътниците можеха да пренасят батериите в ръчния багаж и да ги използват на борда. След 1 октомври обаче използването и зареждането им ще бъде напълно забранено, като целта е да се гарантира максимална безопасност за всички пътници.

 

„Emirates заема твърда и проактивна позиция за намаляване на риска, свързан с power bank-овете на борда“, добавят от авиокомпанията.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата