Една от най-известните авиокомпании въвежда нова забрана на борда

Правилото е част от новите мерки за безопасност

Авиокомпанията Emirates обяви, че от 1 октомври 2025 г. използването на всякакви преносими батерии (power bank) по време на полети вече няма да бъде разрешено.

Новото правило е част от мерките за безопасност, след като компанията проведе обстоен преглед на риска, свързан с литиеви батерии.

„През последните години се наблюдава значителен ръст на клиентите, използващи power bank, което води до повече инциденти с литиеви батерии на борда в авиационната индустрия“, посочват от Emirates в официално съобщение.

Какво се променя:

Пътниците могат да пренасят един power bank на борда , но с максимален капацитет 100 Wh

Литиевите батерии вече не могат да се използват за зареждане на лични устройства по време на полет

Зареждането на батерията чрез бордовото захранване е забранено

Преносимите батерии трябва да имат ясно обозначена информация за капацитета

Power bank-овете не могат да се съхраняват в горните багажни шкафчета , а трябва да се поставят в джоба на седалката или в чанта под седалката пред вас

Забранява се пренасянето на power bank в регистрирания багаж

До момента пътниците можеха да пренасят батериите в ръчния багаж и да ги използват на борда. След 1 октомври обаче използването и зареждането им ще бъде напълно забранено, като целта е да се гарантира максимална безопасност за всички пътници.

„Emirates заема твърда и проактивна позиция за намаляване на риска, свързан с power bank-овете на борда“, добавят от авиокомпанията.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN