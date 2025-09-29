Една от най-известните авиокомпании въвежда нова забрана на борда

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Правилото е част от новите мерки за безопасност
Авиокомпанията Emirates обяви, че от 1 октомври 2025 г. използването на всякакви преносими батерии (power bank) по време на полети вече няма да бъде разрешено.
Новото правило е част от мерките за безопасност, след като компанията проведе обстоен преглед на риска, свързан с литиеви батерии.
„През последните години се наблюдава значителен ръст на клиентите, използващи power bank, което води до повече инциденти с литиеви батерии на борда в авиационната индустрия“, посочват от Emirates в официално съобщение.
Пътниците могат да пренасят един power bank на борда, но с максимален капацитет 100 Wh
Литиевите батерии вече не могат да се използват за зареждане на лични устройства по време на полет
Зареждането на батерията чрез бордовото захранване е забранено
Преносимите батерии трябва да имат ясно обозначена информация за капацитета
Power bank-овете не могат да се съхраняват в горните багажни шкафчета, а трябва да се поставят в джоба на седалката или в чанта под седалката пред вас
Забранява се пренасянето на power bank в регистрирания багаж
До момента пътниците можеха да пренасят батериите в ръчния багаж и да ги използват на борда. След 1 октомври обаче използването и зареждането им ще бъде напълно забранено, като целта е да се гарантира максимална безопасност за всички пътници.
„Emirates заема твърда и проактивна позиция за намаляване на риска, свързан с power bank-овете на борда“, добавят от авиокомпанията.
