Авиокомпания вече предлага безплатна бира и вино за всички пътници в икономическа класа

Авиокомпания вече предлага безплатна бира и вино за всички пътници в икономическа класа

bTV Бизнес екип

На сутрешните полети ще се предлагат и безплатни овесени барчета

Air Canada стана първата авиокомпания в Северна Америка, която предлага безплатен алкохол на всички свои полети, включително и къси разстояния. Пътниците в икономична класа ще могат да се насладят на безплатна бира, вино и закуски не само при дълги полети, а в цялата мрежа на авиокомпанията. С тази стъпка, базираната в Монреал компания става единственият превозвач в региона, който предлага такова обслужване на всички пътници, независимо от маршрута, предава Euronews. 

Снимка: Getty Images / iStock

Тази практика рязко я отличава от повечето конкуренти в САЩ. Американски авиолинии като American, Delta и United сервират алкохолни напитки само при по-дълги полети, а нискотарифни компании като JetBlue, Spirit и Frontier продължават да таксуват за тях. Скот О’Лиъри, вицепрезидент на Air Canada, обяснява, че решението е продиктувано от стремежа да се осигури по-приятно изживяване на борда. Според него, храната и напитките оказват по-силно влияние върху удовлетвореността на клиентите, отколкото например премахването на такси за багаж.

Новото бордно меню на авиокомпанията включва и типично канадски продукти. На сутрешните полети ще се предлагат безплатни овесени барчета, а от летище Били Бишоп в Торонто след 10:30 ч. ще се сервират уелнес шотове с джинджифил. Освен това, Air Canada ще бъде и единствената северноамериканска авиокомпания, която предлага безалкохолна бира на борда

Снимка: Getty Images / iStock

Въпреки ползите за клиентите, предлагането на безплатен алкохол не е лишено от предизвикателства. Алкохолът, макар и предпочитан от някои за отпускане, често е замесен в инциденти по време на полет. През 2017 г. Международната асоциация за въздушен транспорт отчита едно нарушение на всеки 1053 полета, а до 2023 г. този показател нараства до един инцидент на всеки 480. В над 25% от случаите алкохолът е основен фактор често консумиран преди качване на борда. 

Една от най-известните авиокомпании въвежда нова забрана на борда

Екипажът е първият, който трябва да реагира, когато консумацията на алкохол излезе извън контрол. Стюардеси споделят, че внимателно наблюдават пътниците с повишена консумация, тъй като безопасността и комфортът на всички на борда зависят от това. Има и мнение, че ограничаването на алкохола по време на полет може да доведе до по-голяма консумация на земята, преди качване. За Air Canada решението е стратегическо ако бъде управлявано разумно, безплатното сервиране на напитки може да подобри имиджа на компанията, да увеличи удовлетвореността на клиентите и дори да донесе по-високи приходи.

