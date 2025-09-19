Гласуваха промени в Закона за железопътния транспорта - какви ще са те?

Железопътната инфраструктура и земята, върху която е изградена, остава публична държавна собственост

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт. Според тях, обектите от железопътната инфраструктура и земята, върху която са изградени, остават публична държавна собственост. Ползването им се осъществява от Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) или от търговци, получили концесия съгласно Закона за концесиите. Към тази норма депутатите добавиха, че тези лица се считат за управители на железопътната инфраструктура, предава БТА.

Съгласно приетите текстове, лицата, които участват в управленските органи на железопътната инфраструктура, както и техните преки подчинени, отговарящи за вземане на решения по основните функции, следва да действат безпристрастно и да не допускат влияние от евентуални конфликти на интереси. На тези лица се забранява да извършват конкурентна дейност или да бъдат в договорни отношения с железопътни предприятия, дружества или сдружения. Те не могат да съвместяват определени длъжности – например да бъдат едновременно членове на управленски органи на инфраструктурния управител и на железопътно предприятие, или да заемат позиции с право на решение в едната структура и да участват в управлението на другата.

Също така, ако съществува надзорен съвет, не е позволено едни и същи лица да бъдат членове и на надзорния съвет на управителя на инфраструктурата, и на железопътното предприятие. Забрана се въвежда и за участие в надзорните органи на вертикално интегрирани предприятия, по смисъла на Директива (ЕС) 2016/2370, когато едно лице упражнява едновременно контрол над жп предприятие и над управител на инфраструктурата.

С приетите промени отпадна досегашната забрана за възлагане на определени дейности на трети лица от страна на НКЖИ. Сред тези дейности са предоставянето на достъп до жп инфраструктура за лицензирани превозвачи при равнопоставени условия; развитието, поддръжката, ремонта и експлоатацията на инфраструктурата; както и определянето и събирането на инфраструктурни такси съгласно методика, утвърдена от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта. Новите разпоредби позволяват възлагане на тези дейности на търговци, стига те да не са железопътни предприятия, да не ги контролират и да не се контролират от такива. Същото важи и за дейности, свързани с обновяване и развитие на инфраструктурата, стига да няма конфликт на интереси и да е осигурена защита на търговската информация според действащите закони.

Управителят на железопътната инфраструктура запазва контрола върху възложените дейности – той упражнява надзорните си правомощия и носи пълната и окончателна отговорност за изпълнението на функциите си. Това беше изрично регламентирано в приетите текстове.

