Ормуз се превръща в най-скъпия воден път в света

Това стана след 300% скок на рисковите премии

Ракетните заплахи, нарастващите застрахователни премии и преустановените пътувания променят търговията, която някога е преминавала през Ормузкия проток и потребителите ще го усетят до няколко седмици. Тесният воден път, който свързва Персийския залив с Оманския залив и останалата част от света, никога не е бил по-внимателно наблюдаван. Обикновено той би превозвал приблизително 20% от световната търговия с петрол и 30% от световните доставки на торове.

Вместо това, той се превърна в ключово бойно поле в Иранската война, която навлиза в третата си седмица, където петролът и корабоплаването се превърнаха във фронтовата линия на икономическата война.

„Това, което някога беше чувствителна към смущения среда, сега се е превърнало в постоянно враждебна оперативна зона, където жизнеспособността на пътуванията, приемането от застрахователите и тактическите условия в реално време са основни ограничения“, каза пред Euronews Марко Фоджоне, директор на британския Chartered Institute of Export and International Trade.

Въпреки обещанието на САЩ да облекчат затрудненията в Ормузкия проток, стотици кораби и танкери продължават да стоят без работа от двете страни на водния път.

Ракетните атаки, заплахите от мини и разполагането на военноморски сили драстично намалиха корабоплаването, повишиха разходите за застраховки и тласнаха енергийните пазари в кризисен режим.

Застрахователните премии се покачват рязко

Застраховките за военен риск за кораби, преминаващи през Ормузкия проток, се увеличиха драстично от началото на войната с Иран.

Форджоне отбеляза, че макар покритието да е било за кратко оттеглено, премиите са се увеличили с 200% до 300%, което е неустойчиво за поддържане в дългосрочен план. Преди кризата застраховката за военен риск за кораб, преминаващ през Персийския залив, е била от 0,02% до 0,05% от стойността на кораба. От началото на военните действия премиите, според съобщенията, са скочили до 0,5% до 1% от стойността на кораба или дори повече.

Това означава, че за танкер на стойност 120 милиона долара нормална премия от приблизително 40 000 долара сега би струвала между 600 000 и 1,2 милиона долара за еднократно пътуване.

Временните ефекти от скока на цените означават, че те ще бъдат усетени от потребителите на бензиностанцията или в супермаркета в рамките на седмици.

„Този ​​натиск вече е повишил товарните тарифи на танкерите и тъй като тези разходи се разпространяват през рафинерийните вложения и логистичните вериги, те в крайна сметка достигат до потребителите чрез по-високи цени на горивата“, отбеляза Форджоне.

Как реагират корабните компании

Някои от големите световни превозвачи, като Maersk, MSC, CMA CGM и Hapag-Lloyd, са преустановили пътуванията през Персийския залив, докато други отклоняват товари от пролива, което може да удължи времето за транзит.

Много компании трябваше да включат геополитическия риск в оперативното си планиране.

Кристофър Лонг, директор „Разузнаване и риск“ в Neptune P2P Group, отбеляза, че това включва по-внимателно наблюдение на разузнаването за заплахи, преоценка на времето за транзит и гарантиране, че корабите се движат през зони с по-висок риск с подходяща ситуационна осведоменост. „Компаниите също така преразглеждат планирането за непредвидени ситуации, подготовката на екипажа и протоколите за комуникация, така че корабите да могат да реагират по-ефективно, ако условията за сигурност се влошат допълнително“, каза Лонг.

Пренасочването или отклоняването има своите ограничения поради географията на Персийския залив, оставяйки компаниите с много малко алтернативи. Следователно, диверсификацията на веригата за доставки, обясни Форджоне, ще намали зависимостта от който и да е партньор и ще позволи на бизнеса да абсорбира по-ефективно шокове.

С най-малко 16 кораба, нападнати или повредени от началото на конфликта, САЩ обещаха военноморски ескорт за кораби и танкери, които да преминат през Ормузкия проток. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също призова страни, които са силно зависими от продукти от Персийския залив, като Китай, Япония, Южна Корея, Франция и Обединеното кралство, да изпратят военни кораби, за да осигурят безопасен път за морските кораби.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN