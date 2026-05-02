Тази авиокомпания ще предлага най-малката безплатна ръчна чанта в Европа

bTV Бизнес екип

В базовата цена е включен само един личен предмет

Lufthansa представя нов икономичен продукт, който според компанията е подходящ за пътници, търсещи ниски цени, без нужда от гъвкавост и пътуващи само с малко багаж – най-вече за кратки пътувания или бизнес пътници. От април 2026 г. пътниците ще могат да използват Economy Basic билети за полети от 18 май нататък по избрани къси и средни маршрути в рамките на Lufthansa Group, предава Еuronews. 

Снимка: iStock

Според авиокомпанията тарифата Economy Basic е подходяща за тези, които пътуват само с един личен предмет и знаят точно кога ще летят, тъй като билетите не подлежат на промяна и не се възстановяват. Както подсказва името „basic“, в цената не са включени ръчен багаж, чекиран багаж или избор на място, но всички те могат да се добавят срещу допълнително заплащане.

В базовата цена е включен само един личен предмет – раница или чанта с размер до 40 x 30 x 15 см, което го прави един от най-ограничените кабинни багажи в Европа. За сравнение, Ryanair и Wizz Air предлагат сходен модел с личен багаж до 40 x 30 x 20 см, като останалият багаж се заплаща допълнително, а Wizz Air дори експериментира с по-премиум услуга, включваща допълнителен ръчен багаж и безплатни напитки.

При British Airways моделът е малко по-щедър – освен малък личен предмет, пътниците могат да вземат и ръчен багаж с размер до 56 x 45 x 25 см, който се побира в горния багажник. easyJet също предлага по-голям стандартен кабинен багаж до 45 x 36 x 20 см, като допълнителни услуги се заплащат отделно.

На фона на тези модели Европейският съюз засега оставя правилата за багаж на авиокомпаниите, но се обсъждат промени. През 2026 г. Европейският парламент подкрепи идея за право на безплатен личен предмет и малък ръчен багаж до 7 кг. Част от авиосектора обаче критикува идеята, като според изпълнителния директор на easyJet тя може да доведе до забавяния и логистични проблеми при качване на борда.

