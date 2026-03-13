Войната в Иран поставя клуба на богатите държави от Залива пред сериозно икономическо изпитание

Иранските удари и стратегията за икономическо изтощение поставят под риск стабилността на страните от Персийския залив

Войната между САЩ, Израел и Иран бързо ескалира и постави държавите от Персийския залив в центъра на геополитическата и икономическа буря. За страните от Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив (GCC), който често е наричан „клубът на богатите“ в Близкия изток, конфликтът означава не само риск за сигурността, но и сериозно изпитание за икономическия модел, който те изграждат през последните десетилетия.

Иранската стратегия за ответни действия е насочена към това да разпредели разходите от войната върху целия регион. В резултат атаките се насочват не само към военни цели, но и към енергийна инфраструктура, търговски маршрути, пристанища, летища и логистични центрове в държави като OAE, Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Бахрейн. Това подкопава основния актив на региона, а именно репутацията му на стабилен икономически и финансов център в нестабилна геополитическа среда.

Критичен момент за световната икономика

Конфликтът избухва в момент, когато глобалната икономика вече е под натиск. Високата инфлация, повишените лихвени проценти и нестабилните вериги на доставки създават условия за по-бавен икономически растеж. Напрежението в Червено море, предизвикано от атаки срещу търговски кораби, вече беше довело до сериозни смущения в международната търговия.

Сега под риск са два от най-важните морски маршрути за световната икономика. Ормузкият проток, през който преминават около една пета от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ, и Бабелмандебския проток, който свързва Червено море с Индийския океан. Комбинацията от рискове за двата ключови маршрута увеличава опасността от нов енергиен шок за световната икономика.

За Европа това означава възможност за нова енергийна криза на фона на нарастващи икономически предизвикателства. За САЩ рискът е ново покачване на цените на горивата и засилване на инфлационния натиск.

Удари по енергийната инфраструктура

Най-силният икономически удар за държавите от Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив (GCC) идва от атаките срещу енергийната инфраструктура. Иранските удари засегнаха ключови съоръжения в региона, включително инфраструктура на QatarEnergy, както и стратегически петролни съоръжения в Рас Танура в Саудитска Арабия и нефтени обекти в ОАЕ.

В резултат на тези атаки част от съоръженията временно прекратиха работа, което предизвика рязко покачване на цените на енергийните суровини. Цената на петрола скочи с около 13%, а европейските фючърси на природния газ се повишиха с повече от 40% в деня на първите атаки. Анализатори предупреждават, че при продължителен конфликт цената на петрола може да надхвърли 120 долара за барел.

Авиацията и туризмът под натиск

Друг ключов сектор за икономиките на държавите от Персийския залив е авиацията. Именно той също се оказва силно засегнат от конфликта. Няколко международни летища в региона бяха принудени временно да прекратят операции след атаки с ракети и дронове, включително международното летище в Дубай, международното летище в Абу Даби и международното летище в Кувейт.

За първи път всички държави от Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив (GCC) едновременно затвориха въздушното си пространство. Това се случва в момент, когато туристическият поток към региона традиционно е силен, което увеличава икономическите загуби. Очакванията са щетите за авиацията и туризма да достигнат около 40 милиарда долара.

Това е особено болезнен удар за икономическия модел на ОАЕ и Катар, които превърнаха своите авиокомпании и летища в ключови глобални транспортни хъбове.

Пазарите реагират на нарастващия риск

Финансовите пазари в региона също реагираха на нарастващото геополитическо напрежение. Борсите в ОАЕ временно спряха търговията след рязък спад на цените на акциите на големи финансови компании и компании за недвижими имоти, които са сред най-чувствителните към политически риск. Нестабилността засегна и технологичната инфраструктура в региона. Центрове за данни на Amazon в Близкия изток съобщиха за прекъсвания, което доведе до временни проблеми за логистични и електронни търговски услуги.

Риск за икономическата трансформация на Залива

Най-голямата стратегическа заплаха обаче не е краткосрочният икономически удар, а потенциалното подкопаване на амбициозните икономически реформи в региона. През последното десетилетие държавите от Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив (GCC) започнаха мащабни програми за икономическа трансформация, насочени към намаляване на зависимостта от петрола и изграждане на диверсифицирани икономики.

Най-известният пример е Saudi Vision 2030, която цели да превърне Саудитска Арабия в глобален инвестиционен и туристически център. Подобни стратегии се развиват и в ОАЕ, Катар и Бахрейн, които се стремят да се позиционират като глобални финансови и технологични центрове.

Тези амбициозни програми обаче разчитат на една ключова предпоставка, а именно стабилност. Ако инвеститорите започнат да възприемат региона като зона на постоянен геополитически риск, притокът на капитал може бързо да се насочи към други пазари.

Провалът на стратегията за де-ескалация

Преди избухването на конфликта държавите от Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив (GCC) се опитваха да предотвратят регионална война чрез сложна дипломатическа стратегия на баланс между различни глобални сили. Част от тях развиха стратегически партньорства със САЩ и Израел, докато други се опитваха да играят посредническа роля между Вашингтон и Техеран.

Въпреки тези усилия стратегията не успя да предотврати ескалацията. Днес регионът се оказва едновременно ключов икономически център и фронтова линия. Войната вероятно ще доведе и до значително увеличаване на военните разходи в региона. Държавите от Залива вече инвестират десетки милиарди долари в отбранителни системи, но конфликтът показва, че дори най-модерната инфраструктура остава уязвима за сравнително евтини дронове и ракети.

Това означава, че част от средствата, предвидени за икономическа диверсификация и мегапроекти, може да бъдат пренасочени към отбрана.

Несигурност за бъдещето

Друг важен риск е свързан с човешкия и финансовия капитал. Икономиките на държавите от Персийския залив разчитат силно на чуждестранни специалисти, инвеститори и предприемачи, които могат сравнително лесно да се преместят в други финансови центрове, ако сигурността в региона се влоши. Именно стабилността и сигурността бяха основната причина, поради която градове като Дубай и Доха се превърнаха в глобални бизнес центрове. Военните атаки и кадрите на експлозии в тези градове подкопават внимателно изграждания имидж.

Конфликтът с Иран показва, че зад впечатляващия икономически растеж на държавите от Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив (GCC) стои модел, който остава силно зависим от геополитическата стабилност. Ако войната се проточи, последствията могат да бъдат значителни – от нов енергиен шок за световната икономика до сериозно забавяне на икономическата трансформация на самия регион.

