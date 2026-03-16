Трета седмица война: Цените на петрола надхвърлиха 105 долара

Нов скок за цената на суровия петрол. Това е най-високото ниво от юли 2022 г. Цената се вдигна след като администрацията на Тръмп предположи, че войната с Иран може да продължи още няколко седмици, а президентът Доналд Тръмп призова международната общност за помощ за повторното отваряне на Ормузкия проток за петролни танкери, пише CNN.

Какви са цените?

Цената на суровия петрол Brent, световният бенчмарк, се повиши с 2,9% до около 106,12 долара за барел. Американският петрол се повиши с 2,6% до 101,53 долара.

Най-голямото прекъсване на петролния транспорт

Водената от САЩ и Израел война в Иран навлезе в третата си седмица, причинявайки най-голямото прекъсване на петролния транспорт в историята . Ормузкият проток, жизненоважният воден път, контролиран от Иран, е на практика затворен за преминаване на петролни танкери от началото на войната. Около 20% от световните доставки на петрол преминават през този участък.

Администрацията на Тръмп многократно се е опитвала да успокои опасенията относно корабоплавателните потоци. Тръмп е заявил, че САЩ ще изпратят военноморски сили, за да ескортират и защитават петролните танкери, докато пътуват от Близкия изток. Но администрацията наскоро призна, че може да отнеме седмици, преди военноморските сили да са готови да започнат това начинание.

В събота, в публикация в „Truth Social“, Тръмп поиска от други държави да помогнат за координирането на повторното отваряне на пластовете, за да се възстанови потокът от петрол, „така че всичко да върви бързо, гладко и добре“.

Цените на петрола са по-волатилни след края на борсовата търговия, тъй като спекулантите хеджират позиции, когато обемът е по-нисък. Миналата неделя петролът достигна почти 120 долара за барел, преди да се установи близо до 100 долара през деня в понеделник.

Скокът заплашва да развали една от най-големите тези на Тръмп: че цените на бензина са паднали по време на втория му мандат, особено когато цените паднаха под 3 долара за галон през декември - най-ниската цена от май 2021 г.

