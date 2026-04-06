1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.65 $/барел
Bitcoin
$69,222.2
Свят ОПЕК+ постигна принципно съгласие за увеличение на добивите на петрол с 206 000 барела на ден от май

ОПЕК+ постигна принципно съгласие за увеличение на добивите на петрол с 206 000 барела на ден от май

bTV Бизнес екип

Увеличението може да окаже малък моментален ефект върху доставките на петрол

Страните от ОПЕК+ са постигнали принципно споразумение за увеличение на квотите за добив на петрол с 206 000 барела на ден от май. Това са заявили пред Ройтерс трима запознати с въпроса източника от ОПЕК+ преди насрочената за днес среща на организацията.

Според източниците увеличението ще окаже малък моментален ефект върху доставките, но ще сигнализира за готовност за повишаване на добивите, веднага щом Ормузкият проток бъде отворен отново за корабоплаване.

Подобно увеличение обаче едва ли може да се реализира, тъй като страните от ОПЕК+, произвеждащи най-много петрол, не могат да увеличат добивите си заради американско-израелския конфликт с Иран, допълва Ройтерс.

Иран затвори почти изцяло Ормузкия проток – ключов маршрут за енергийните доставки от региона на Персийския залив, заради което беше намален износът на енергоносители от страните от региона, членуващи в ОПЕК+ - Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт и Ирак. Именно те имаха капацитет да увеличат значително производството си преди началото на конфликта.

Другият основен производител на петрол в ОПЕК+ - Русия не може да увеличи производството си поради наложените й западни санкции и щетите по инфраструктурата, причинени вследствие на войната с Украйна, припомни БТА.

Щетите по енергийната инфраструктура на страните от Персийския залив от атаки с ракети и дронове също са сериозни. Няколко представители на страните от региона заявиха, че ще отнеме месеци да се възстанови нормалната работа на съоръженията и да се постигнат производствените цели, дори ако войната приключи веднага, а Ормузкият проток бъде незабавно отворен за корабоплаване.

На последната си среща в началото на март, дни след началото на конфликта в Иран, ОПЕК+ се съгласи на скромно увеличение на производството също с 206 000 барела на ден от април.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

