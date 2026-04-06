Първият Великден в евро:100% увеличение на цената на яйцата за 5 години

За една година яйцата поскъпват двойно

Тази година българите посрещат първия Великден в евро и една от най-видимите промени на празничната трапеза се оказва цената на яйцата. Продукт, който традиционно присъства във всеки дом, днес е и показател за това как инфлацията се е отразила на ежедневието ни през последните години.

Цената на яйцето

Според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цената на яйце на дребно в момента варира между 0,30 € и 0,41 €. На едро (за размер „М“) цената с ДДС за седмицата 30.03–03.04.2026 г. е фиксирана на 0,23 € за брой. Интересно е сравнението с миналата година: през март 2025 г. едно яйце е струвало средно 34 стотинки, докато сегашната стойност от 23 евроцента (около 45 стотинки) показва осезаемо поскъпване при превалутирането и пазарните промени.

Как се променяше цената през годините?

По данни, цитирани от Национален статистически институт (НСИ), средната цена за брой яйце е била:

2022 г. – 0,33 лв.

2023 г. – 0,44 лв.

2024 г. – 0,43 лв.

2025 г. – 0,51 лв.

2026 г. - 0,35 евро (0.68 лв.)

Само между 2022 и 2025 г. яйцата са поскъпнали с над 54%, още преди да влезем в еврото. За пет години цената на нараснала с 0,35 лв., което означава малко над 100% поскъпване спрямо 2022 г.

Когато към цената на яйцата прибавим и останалите задължителни елементи на трапезата - козунаци, агнешко месо, бои за яйца и опаковки, става ясно, че първият Великден във евро изисква по-внимателно планиране на семейния бюджет. Въпреки новата валута, традицията остава жива, макар и на значително по-висока цена спрямо предходните петилетки.