Петролът поскъпна над 113 долара за барел на фона на войната в Близкия изток

bTV Бизнес екип

Петролните пазари в началото на седмицата

Търговията със суров петрол стартира със значителни повишения в понеделник сутрин, тъй като геополитическото напрежение в Близкия изток продължава да диктува настроенията на глобалните пазари. Продължаващият конфликт в региона засилва опасенията на инвеститорите относно сигурността и стабилността на веригите за доставки, което води до ограничаване на предлагането на енергийните борси.

Текущи котировки и пазарна динамика

Ключовите енергийни показатели отчетоха осезаем ръст в рамките на първите часове от сесията:

  • West Texas Intermediate (WTI): Американският лек суров петрол отбеляза ръст от 1,86%, достигайки нива от 113,62 долара за барел. Този скок отразява засилената чувствителност на вътрешния пазар в САЩ към външни шокове.

  • Брент (Brent): Международният еталон, добиван в Северно море, поскъпна с 1,16%, като се търгуваше за 110,30 долара за барел.

Фактори за поскъпването

Наша съседка е в топ 10 на страните с най-скъп бензин в света

Основният двигател на ценовото рали остава нестабилната ситуация в Близкия изток. Пазарните анализатори посочват, че рискът от прекъсване на транспорта през ключови морски пътища принуждава търговците да калкулират по-висока "премия за риск".

Докато глобалното потребление остава стабилно, всяко свиване на физическите доставки от страна на големите производители в ОПЕК+ създава предпоставки за допълнителна волатилност и потенциално задържане на цените над прага от 110 долара в краткосрочен план.

Ситуацията се следи внимателно от централните банки, тъй като поскъпването на енергийните суровини оказва директен натиск върху инфлационните нива в световен мащаб.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

