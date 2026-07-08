Победата на Аржентина срещу Египет: Защо присъствието на Меси струва повече от един гол?

Шампионите изглеждаха на ръба на отпадането, след като изоставаха с 0:2 до 79-ата минута

Аржентина успя да преобърне развоя на мача срещу Египет и да продължи защитата на световната си титла. Шампионите изглеждаха на ръба на отпадането, след като изоставаха с 0:2 до 79-ата минута, но показаха характер и стигнаха до впечатляваща победа с 3:2, която ги изпрати на четвъртфиналите.

Снимка: Reuters

Световното първенство е едно от най-големите футболни събития в света. Икономическото значение на подобни мачове се вижда и в бюджета на FIFA. Според официалния финансов план на организацията за цикъла 2023–2026 общите приходи се очаква да достигнат около 13 млрд. щатски долара. Само Световното първенство през 2026 г. трябва да донесе приблизително 8,9 млрд. долара, като около 3,9 млрд. долара идват от телевизионни права, близо 3 млрд. долара – от продажба на билети и hospitality пакети, а приблизително 1,8 млрд. долара – от маркетингови права и спонсорства.

Всеки елиминационен мач увеличава интереса към участващите отбори и техните футболисти. Аржентина традиционно е сред най-големите износители на футболни таланти, а според анализи на CIES Football Observatory страната остава сред световните лидери по брой играчи, състезаващи се в чуждестранни първенства. Добро представяне на Световно първенство повишава видимостта на футболистите пред международните скаути и може да повлияе положително върху бъдещата им трансферна стойност.

Снимка: Reuters

Как Меси носи икономически ползи на Аржентина?

Успехът на Аржентина има и друго икономическо измерение – присъствието на Лионел Меси. На 39 години той остава един от най-ценните търговски активи в световния спорт. Според последната класация на Forbes аржентинецът е сред най-високоплатените спортисти в света с годишни приходи от около 135 млн. долара, от които приблизително 60 млн. долара идват от футболни възнаграждения, а 75 млн. долара – от рекламни договори и бизнес партньорства.

Влиянието на Меси се простира далеч отвъд личните му приходи. След преминаването му в Интер Маями през 2023 г. интересът към американската Мейджър Лийг Сокър (MLS) нарасна значително. Данни, цитирани от Wall Street Journal и Sports Business Journal, показват, че платформата MLS Season Pass е отчела над 110 000 нови абонамента само в САЩ при дебюта на аржентинеца. Според Forbes приходите на Интер Маями почти са се учетворили за три години, а пазарната оценка на клуба достига около 1,35 млрд. долара.

Снимка: Reuters

Присъствието на Лионел Меси носи преки финансови ползи и за Аржентинската футболна асоциация (AFA). След световната титла през 2022 г. федерацията разшири международното си търговско присъствие, а броят на официалните ѝ спонсори нарасна от едва 6 на над 120. Според директора по маркетинг на AFA Леандро Петерсен това е увеличило годишните търговски приходи на федерацията до около 150 млн. щатски долара.