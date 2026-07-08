Декар нива се търгува за 842 евро, а рентата пада до 26 евро

Земята поевтинява в 4 от големите региони на страната

Пазарът на земеделска земя в България бележи леко охлаждане през 2025 година. Данните на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от БГНЕС, отчитат спад както в цените на сделките, така и при сумите за наем и аренда на нивите.

През изминалата година един декар нива в страната се е продавал средно за 1 648 лева, което се равнява на около 842 евро. Тази стойност представлява понижение от 3.3 на сто в сравнение с предходната 2024 година.

Статистиката показва, че отрицателният тренд се дължи основно на поевтиняването на земята в четири от големите региони на страната. Това са Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен район.

Най-голямо е намалението в Югоизточния район, където цените на сделките са паднали със 7.6 на сто до 1 506 лева на декар. В Северен централен район спадът е с 2.4 на сто до 1 726 лева, а в Югозападния район цената се е свила с .3 на сто, достигайки 1 099 лева за декар.

На този фон обаче останалите два региона правят изключение и регистрират ръст. В Северозападния район покупко-продажбите са поскъпнали с 4.1 на сто, а в Южния централен район е отчетен скок от 6.8 на сто спрямо предходната година.

Приходите от наем и аренда на земеделска земя бележат още по-осезаем спад през 2025 година. Средната цена за наем на един декар нива е паднала до 51 лева, или около 26 евро. Това е с 12.1 на сто по-малко спрямо предходната година.

За разлика от пазара на покупко-продажби, при рентите понижението е всеобхватно и засяга абсолютно всички райони в страната. Най-осезаем е сривът в Североизточния район, където цените на наемите са намалели с 15.2 на сто.

Подобна е и тенденцията при постоянно затревените площи, като пасища, мери и ливади. Средната цена за техния наем е паднала до 20 лева на декар, отбелязвайки сериозен спад от 13 на сто спрямо 2024 година.