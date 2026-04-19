Най-скъпият диамантен пръстен е изцяло от диамант

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Луксозната бижутерийна индустрия отново изненадва света с проект, който размива границата между изкуство, инженерство и разкош. Базираната в Швейцария компания Shawish Jewelry създава уникален 150-каратов диамантен пръстен, изработен изцяло от един-единствен диамант – постижение, което поставя нов стандарт в света на високата бижутерия.
За сравнение, легендарният 30-каратов годежен пръстен на Елизабет Тейлър, подарен от Ричард Бъртън, изглежда почти скромен на фона на новото бижу. Очакваната цена на впечатляващия пръстен е 70 милиона долара, което го нарежда сред най-скъпите бижута, създавани някога.
Най-забележителното в този проект е, че пръстенът не съдържа метална основа или отделно поставен камък. Вместо това цялото бижу, включително халката и централната част, е изваяно от един цял диамант.
Оригиналният дизайн е патентован и представен още през април миналата година, а реализацията на проекта отнема повече от 12 месеца. За изработката са използвани лазерни технологии, комбинирани с традиционни техники за рязане и полиране на диаманти – процес, който изисква изключителна прецизност и майсторство. Президентът и изпълнителен директор на компанията Мохамед Шауиш определя проекта като истинско артистично предизвикателство.
„Пръстен, направен изцяло от фасетиран диамант, винаги е изглеждал като фантазия. Изглеждаше невъзможно, затова решихме да се впуснем в това приключение. Да създадеш перфектния диамантен пръстен е върхът на изкуството“, казва той пред Vogue.
Този пръстен е не просто бижу, а демонстрация на технологичните възможности на съвременната луксозна индустрия. Съчетавайки иновация, изключителна рядкост и безкомпромисна изработка, Shawish Jewelry се позиционира в най-високия сегмент на пазара за ултралуксозни стоки.
В свят, в който свръхбогатите клиенти търсят все по-уникални и недостижими продукти, подобни произведения имат значение далеч отвъд естетиката – те се превръщат в актив, символ на статус и инвестиция.
Пръстенът на Shawish показва как луксозният сектор продължава да надскача границите на възможното. А когато един пръстен струва $70 милиона, той вече не е просто украшение – той е изявление.
Може да възникнат някои трудности
