След 100 години неизвестност откриха един от най-бележитите диаманти

Той бе пазен в тайна под обет за мълчание

Един от най-известните и загадъчни скъпоценни камъни в света - 137-каратовият флорентински диамант, за който се смяташе, че е изгубен завинаги, е преоткрит след век.

Този безценен скъпоценен камък е бил скрит в сейф на канадска банка в продължение на век, пазейки тайната на последното австрийско императорско семейство, съобщава The Guardian. Камъкът с форма на круша и мек жълт цвят е принадлежал на европейски кралски семейства от векове.

След Първата световна война всички следи от него са изгубени, така че историците смятат, че е откраднат, преоформен или скрит в Южна Америка. Оказва се обаче, че Хабсбургите внимателно са го пазили и само малцина от техните потомци са знаели къде се намира.

След разпадането на Австро-Унгария император Карл I премества семейните бижута в Швейцария, страхувайки се от бунт. Скоро самото императорско семейство отива в изгнание. Когато нацистите започват завладяването на Европа през 1940 г., съпругата на Карл, императрица Зита, отново е принудена да бяга. С осем деца и бижута, скрити в картонен куфар, тя пристига първо в Съединените щати, а след това семейството се установява в канадската провинция Квебек.

„Тогава баба ми се чувства в безопасност за първи път от дълго време“, казва внукът ѝ, Карл фон Хабсбург-Лортинген. Той предполага, че малкият куфар след това е бил поставен в банковия сейф и е останал там.

По това време само двама души са знаели къде е скрит диамантът - синовете на Зита, Роберт и Родолф. Императрицата ги е помолила да пазят местонахождението и съществуването на бижуто в тайна цели сто години след смъртта на съпруга ѝ през 1922 г. Те предават тази информация на синовете си преди смъртта им.

Зита се завръща в Европа през 1953 г., но оставя бижутата в банка в Квебек, където те остават и до днес. Тя почина през 1989 г. на 96-годишна възраст.

Флорентинският диамант има богата и бурна история

Твърди се, че е бил собственост на Карл Смелите, семейство Медичи, а по-късно и на Хабсбургите. През десетилетията на изчезването му се появиха множество теории, от това, че Хитлер го е конфискувал по време на анексирането на Австрия, до предположения, че американски войници са го намерили и са го върнали във Виена.

Други смятаха, че е бил контрабандно внесен в Южна Америка, преоформен и продаден в САЩ или че самите Хабсбурги са го продали след падането на империята.

Експертът по скъпоценни камъни Кристоф Кохерт от виенската фирма AE Köchert, която някога е била официален бижутер на императорското семейство, потвърди, че намереният камък наистина е оригинален флорентински диамант.

Семейство Хабсбург обяви, че скъпоценният камък скоро ще бъде изложен в канадски музей. Те подчертаха, че диамантът не се продава и стойността му няма да бъде разкрита.

