Най-дългият железопътен маршрут в ЕС тръгва това лято

Ето кога е официалното откриване

Финландия и Швеция ще бъдат свързани с железопътна линия от това лято. Очаква се дългоочакваната връзка между двете страни да бъде пусната в експлоатация още през юни, съобщават местните власти, цитирани от Euronews.

Според експерти по железопътен транспорт новата линия ще направи възможно едно от най-дългите влакови пътувания в ЕС, свързвайки северната част на Финландия с останалата част на Европа чрез Швеция.

В момента пътуването между граничните градове Торнио във Финландия и Хапаранда в Швеция, разположени в района на Ботническия залив, е възможно само с автобус или автомобил.

Въпреки че железопътна линия между двата града съществува, тя не може да се използва директно заради различната ширина на релсите. Причината е историческа – финландската мрежа е с ширина 1524 мм, наследена от времето, когато страната е била част от Руската империя, докато в Швеция и останалата част на Европа стандартът е 1435 мм.

Проблемът ще бъде решен чрез възстановяване на историческата гара в Хапаранда, построена в началото на XX век. Тя ще служи като свързващ пункт между двете железопътни системи.

Финландските влакове на VR Group ще завършват курса си в Торнио, а шведските на Norrtåg ще тръгват от Хапаранда. Пътниците ще преминават пеша през гарата, за да сменят влака.

Официално откриване през юни

Финландия и Швеция вече подписаха споразумение за улесняване на железопътния трафик между двете страни, както и договор за финансиране на проекта. Официалното откриване се очаква в края на юни, непосредствено преди празника на лятното слънцестоене.

Това ще бъде първото възстановяване на международни железопътни връзки за Финландия след 2022 г., когато беше прекъсната линията към Санкт Петербург след началото на войната в Украйна.

Едно от най-дългите пътувания с влак в ЕС

С отварянето на новата връзка ще стане възможно едно от най-дългите железопътни пътувания в Европейския съюз – от Колари във Финландия до Лагос в Португалия, с множество прекачвания по маршрута.

Новата линия ще даде и допълнителни възможности за пътуване. Градове като Рованиеми и Оулу ще получат директна връзка с Швеция, без необходимост от самолет или ферибот.

Пътниците ще могат да избират и алтернатива на ферибота между Хелзинки и Стокхолм, който отнема около 18 часа, като вместо това ще пътуват с влак за малко над 24 часа.