Как да проверим дали имаме наследствени пари?

След загубата на близък човек често възниква въпросът дали той е притежавал банкови сметки или други финансови активи, за които наследниците не са информирани. В България съществува официален механизъм за проверка на подобна информация чрез Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС), поддържан от Българската народна банка.

Съгласно установения ред, наследниците на починало лице имат право да получат информация от този регистър. Процедурата започва с подаване на искане по образец, което може да бъде намерено на интернет страницата на БНБ или получено на място в деловодството на институцията на адрес в София. Документите могат да се подадат лично, по пощата или по електронен път, когато заявлението е подписано с квалифициран електронен подпис.

Законодателството допуска искането да бъде подадено дори само от един от наследниците. В случаите, когато наследниците са повече от трима, данните за останалите лица се попълват в допълнително заявление, но това не възпрепятства започването на процедурата.

Към искането задължително се прилагат документи, удостоверяващи правото на достъп до информацията. На първо място това е копие от удостоверение за наследници. Когато наследникът е малолетен или непълнолетен, се изискват и допълнителни документи – копие от удостоверение за раждане, както и документ, удостоверяващ настойничество или попечителство. Необходимо е също така да се приложи документ за платена такса.

Подаването на документите може да стане в работни дни в деловодството на БНБ или чрез изпращането им по пощата на официалния адрес на институцията. Възможно е също така заявлението да бъде изпратено по електронна поща, при условие че е подписано с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

След като искането бъде подадено и всички необходими документи са налице, Българската народна банка извършва справка в Регистъра на банковите сметки и сейфове. Информацията се предоставя в установен срок, като за физически лица е предвидена възможност тя да бъде получена безплатно в рамките на 14 дни.

Справката, която се издава, съдържа информация за наличието на банкови и платежни сметки, както и за наети банкови сейфове на името на починалото лице. Ако подаденото искане не отговаря на изискванията, заявителят се уведомява писмено, като информацията се предоставя след отстраняване на установените нередности.

Редът за достъп до тези данни е уреден в Наредба № 12 на БНБ, която определя условията и начина за получаване на справки от регистъра. Процедурата гарантира, че информацията се предоставя само на лица, които имат законово основание за това.

По този начин наследниците разполагат с официален инструмент, чрез който могат да установят дали починал техен близък е притежавал банкови сметки или сейфове, дори и когато предварително не са разполагали с такава информация.