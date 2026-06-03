×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1649 BGN
Петрол
87.84 $/барел
Bitcoin
$66,763.8
Последвайте ни
1 USD
1.1649 BGN
Петрол
87.84 $/барел
Bitcoin
$66,763.8
Свят Най-честите грешки при ремонт, които могат да ви струват хиляди

Най-честите грешки при ремонт, които могат да ви струват хиляди

Свят

bTV Бизнес екип

Ето кои са те

Ремонтът на дома е една от най-големите инвестиции, които повечето хора правят. Независимо дали обновявате кухнята, банята или превръщате целия дом в уютно жилищно пространство, една неправилна стъпка може да доведе до сериозни допълнителни разходи и много главоболия.

Ето кои са най-често срещаните грешки, които специалистите съветват да избягвате:

Грешки при ремонта на кухнята

Пренебрегване на функционалността

Красивият дизайн е важен, но кухнята трябва преди всичко да бъде удобна за работа. Една от най-разпространените грешки е неправилното разположение на мивката, хладилника и печката. Ако разстоянията между тях не са добре планирани, ежедневното готвене се превръща в неудобство, пише Tacorncon.

Прекалено следване на модните тенденции

Модерните цветове и дизайнерски решения могат бързо да излязат от мода. Вместо да инвестирате голяма част от бюджета си в актуални тенденции, по-добре заложете на качествени материали, добро осветление и достатъчно място за съхранение.

Германски тест разкри: Някои популярни гуми в България са опасни при дъжд

Неподходящ избор на материали

Някои плотове и кухненски шкафове изглеждат добре, но се надраскват лесно, попиват петна или се износват бързо. Евтините решения често водят до допълнителни разходи в бъдеще.

Недостатъчно осветление

Добрата кухня се нуждае от комбинация от основно, работно и декоративно осветление. Липсата на достатъчно светлина не само намалява комфорта, но и прави помещението по-малко функционално.

Недостатъчно място за съхранение

Отворените рафтове изглеждат стилно, но невинаги са практични. Недостигът на шкафове и складово пространство е проблем, който много собственици осъзнават едва след приключването на ремонта.

3D принтиране на мебели: Как българи превръщат отпадъците в интериорен дизайн?

Грешки при ремонта на банята

Липса на качествена хидроизолация

Влагата е най-големият враг на всяка баня. Ако хидроизолацията не е изпълнена правилно, това може да доведе до течове, мухъл и скъпи ремонти.

Избор на външен вид вместо качество

Красивите смесители и дизайнерските санитарни елементи невинаги са най-доброто решение. Важно е те да бъдат надеждни и устойчиви на ежедневна употреба.

Недобра вентилация

Без ефективна вентилация влагата се задържа в помещението и създава идеални условия за развитие на плесени и мухъл.

Грешки във ВиК инсталацията

Неправилно изпълнената водопроводна система може да причини течове, ниско налягане на водата и сериозни щети в бъдеще.

Претрупване на малко пространство

Голямата вана или двойната мивка може да изглеждат привлекателно решение, но в малка баня често създават повече неудобства, отколкото комфорт.

САЩ предлагат мита за 60 държави заради стоки, произведени с принудителен труд

Грешки при ремонта на мазето

Пренебрегване на проблема с влагата

Преди да започне ремонтът, трябва да се провери дали в помещението има следи от влага или течове. В противен случай съществува риск от повреди по подовите настилки, стените и мебелите.

Неспазване на строителните изисквания

Много собственици не са наясно, че определени преустройства изискват спазване на конкретни строителни норми и разрешителни.

Неподходяща изолация

Лошата изолация може да направи помещението студено през зимата и да увеличи разходите за отопление.

Неправилен избор на подова настилка

Не всички настилки са подходящи за помещения с по-висока влажност. Материали като винил и керамични плочки обикновено са по-добър избор от паркета и ламината.

Самостоятелно извършване на електрически ремонти

Електрическите инсталации изискват професионални умения. Грешките могат да доведат до сериозни рискове за безопасността и допълнителни разходи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Собственикът на TikTok пуска автомобил
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

3D принтиране на мебели: Как българи превръщат отпадъците в интериорен дизайн?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как евтината работна ръка влияе на световната икономиката?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата