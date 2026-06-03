Германски тест разкри: Някои популярни гуми в България са опасни при дъжд

Не се подвеждайте по цената

Спестяването на средства при покупката на нови летни гуми често изглежда като разумно решение, но експертите предупреждават, че то може да се превърне в сериозен компромис със сигурността. Особено през летния сезон, когато освен високи температури шофьорите се сблъскват и с интензивни валежи, гръмотевични бури и наводнени пътни участъци.

Нов мащабен сравнителен тест на германската организация GTU показва съществени разлики в поведението на премиум и нискобюджетните гуми, особено при движение върху мокра настилка. Изследването е проведено по сертифицирана методология с автомобил Audi A5, оборудван с гуми в размер 235/45 R18 - един от най-разпространените размери при съвременните автомобили.

Резултатите сочат, че на сух асфалт повечето от тестваните модели демонстрират сходни и напълно приемливи характеристики. При мокра настилка обаче разликите стават значителни и пряко влияят върху безопасността.

В теста за аварийно спиране от 100 км/ч до пълен покой най-добро представяне отчита Continental PremiumContact 7, който спира автомобила за 53,2 метра. Значително по-слаби резултати показват няколко бюджетни модела. Tercelo Sport D1 се нуждае от 63 метра, West Lake Z-007 Zuper Ace – от 64,2 метра, а Laufenn S Fit EQ+ записва най-дълъг спирачен път от 65,3 метра, пише "24 часа".

Разликата от 12,1 метра между първия и последния в класацията е приблизително равна на дължината на стандартен градски автобус. На практика това означава, че в ситуация, в която автомобилът с премиум гуми вече е спрял напълно, превозното средство с най-слабо представилите се гуми все още се движи с опасна скорост и рискът от сблъсък остава изключително висок.

Освен удължения спирачен път, експертите от GTU отбелязват и проблеми с управляемостта. Моделите на Tercelo и West Lake показват нестабилност и недостатъчно сцепление на предната ос при резки маневри за избягване на препятствие върху мокра настилка, което може да доведе до загуба на контрол над автомобила.

Тестът поставя под съмнение и широко разпространеното схващане, че евтините гуми са по-изгодна инвестиция. Докато комплект от четири премиум гуми Continental струва около 745 евро, бюджетните алтернативи могат да бъдат закупени за приблизително 300 евро.

Изследванията на износоустойчивостта обаче показват, че Michelin Primacy 5 може да измине около 50 000 километра, а Continental – приблизително 44 000 километра преди достигане на минималната дълбочина на протектора. За сравнение, West Lake достига края на експлоатационния си живот след около 28 000 километра, а Tercelo – след малко над 25 000 километра.

Това означава, че собствениците на по-евтини гуми ще трябва да ги подменят значително по-рано, което в дългосрочен план почти изравнява разходите на километър. Разликата остава в нивото на безопасност, което водачът получава през целия период на експлоатация.

За потребителите, които търсят баланс между цена и качество, тестът отличава Firestone Roadhawk 2 като най-добрата покупка в съотношение цена–качество. Според експертите моделът предлага надеждно поведение на мокра настилка, добра издръжливост и предвидимо управление без неприятни изненади. В челната тройка на общото класиране се нареждат още Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 и Pirelli Cinturato C3, които също демонстрират високи нива на безопасност и стабилност.

Проверка на българския пазар показва, че трите модела с най-слаби резултати в теста - Laufenn S Fit EQ+, West Lake Z-007 Zuper Ace и Tercelo Sport D1 - се предлагат масово у нас и са сред предпочитаните решения в ниския ценови сегмент. Цените им варират между 40 и 70 евро за брой в зависимост от размера и търговеца.

Изводът от теста е ясен - първоначално по-ниската цена на гумите невинаги означава реална икономия. Когато става дума за безопасност при шофиране, особено в условия на мокра настилка, разликата между качествените и бюджетните модели може да се окаже решаваща.