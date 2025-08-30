1 USD
Свят Най-близките гръцки плажове до България – перфектни за кратка почивка

Най-близките гръцки плажове до България – перфектни за кратка почивка

bTV Бизнес екип

Летният сезон е към края си, но все още има възможност за почивка на плажа

Гърция е известна с едни от най-красивите и кристално чисти плажове в Европа, като мнозина от тях са наградени със „Син флаг“ за качество на водата. Не е случайно, че страната е една от най-предпочитаните летни дестинации за българите, които търсят слънце, море и спокойствие.

Въпреки че летният сезон бавно се приближава към края си, все още има възможност за почивка на плажа. Много от гръцките ивици се намират по-близо до българската граница, отколкото мнозина си мислят, което ги прави идеален избор за кратка еднодневна екскурзия или уикенд почивка.

Паралия Офринио

Паралия Офринио, познат още като Тузла, е туристическо селце, разположено в залива Орфано в област Кавала. Това е един от най-близките плажни курорти до София – на 290 км.

Селцето не е пренаселено и предлага идеални условия за спокойна почивка. Плажът Офринио е дълъг и широк, като е особено известен с големия си детски център – кафене с надуваема водна пързалка, хамаци, трамплини и специални столчета за най-малките.

Плажната ивица е 17 километра дълга, смесена – пясъчна и камениста, но винаги чиста. Плажът е просторен и никога не се усеща пренаселен, което го прави подходящ както за семейства, така и за тези, които търсят спокойствие сред природата.

Аспровалта

Гръцкото курортно градче Аспровалта се намира на 307 км от София. Именно близостта му до столицата, както и изобилието от плажове наоколо, го правят особено популярно за почивка сред българите.

Плажът е носител на престижната награда „Син флаг“, която се присъжда само на плажове с най-високо качество в Европейския съюз. Освен златист пясък и кристално чиста вода, плажът Аспровалта е заобиколен от три планини, които допълнително увеличават неговата привлекателност.

Плажната ивица е 200 метра широка и с няколко километра по-дълга от обичайното. По крайбрежната алея ще откриете множество барове, ресторанти и сладкарници, а любителите на водните спортове могат да се възползват от разнообразни активности на този изключителен плаж.

Неа Ираклица

Неа Ираклица се намира на около 310 км от София, на 14 км от Кавала и на 3 км от Неа Перамос. Разположено в живописен залив, селцето разполага с малко рибарско пристанище и предлага разнообразие от заведения – от традиционни таверни и бийч барове до кокетни апартаменти и вили за настаняване. За любителите на къмпинга има възможност за палатки и каравани.

Освен красивите плажове на Неа Перамос, гостите на Неа Ираклица избират за летен релакс местния плаж Неа Ираклица, който може да се опише с една дума – невероятен. Плажът е награден със „Син флаг“, заобиколен е от живописни скали, а пясъчната ивица е просторна, с дължина около 2 км, с фин пясък и лазурно море. Към скалите можете да наблюдавате морски таралежи, което добавя допълнителен чар за любителите на природата.

На плажа ще откриете множество таверни и магазини, волейболни кортове, футболни игрища и други възможности за забавление. В залива след Неа Ираклица се намира и плажът Псата, който също е изключително красив и заслужава посещение.

