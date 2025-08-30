Най-близките гръцки плажове до България – перфектни за кратка почивка

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Летният сезон е към края си, но все още има възможност за почивка на плажа
Гърция е известна с едни от най-красивите и кристално чисти плажове в Европа, като мнозина от тях са наградени със „Син флаг“ за качество на водата. Не е случайно, че страната е една от най-предпочитаните летни дестинации за българите, които търсят слънце, море и спокойствие.
Въпреки че летният сезон бавно се приближава към края си, все още има възможност за почивка на плажа. Много от гръцките ивици се намират по-близо до българската граница, отколкото мнозина си мислят, което ги прави идеален избор за кратка еднодневна екскурзия или уикенд почивка.
Паралия Офринио, познат още като Тузла, е туристическо селце, разположено в залива Орфано в област Кавала. Това е един от най-близките плажни курорти до София – на 290 км.
Селцето не е пренаселено и предлага идеални условия за спокойна почивка. Плажът Офринио е дълъг и широк, като е особено известен с големия си детски център – кафене с надуваема водна пързалка, хамаци, трамплини и специални столчета за най-малките.
Плажната ивица е 17 километра дълга, смесена – пясъчна и камениста, но винаги чиста. Плажът е просторен и никога не се усеща пренаселен, което го прави подходящ както за семейства, така и за тези, които търсят спокойствие сред природата.
Гръцкото курортно градче Аспровалта се намира на 307 км от София. Именно близостта му до столицата, както и изобилието от плажове наоколо, го правят особено популярно за почивка сред българите.
Плажът е носител на престижната награда „Син флаг“, която се присъжда само на плажове с най-високо качество в Европейския съюз. Освен златист пясък и кристално чиста вода, плажът Аспровалта е заобиколен от три планини, които допълнително увеличават неговата привлекателност.
Плажната ивица е 200 метра широка и с няколко километра по-дълга от обичайното. По крайбрежната алея ще откриете множество барове, ресторанти и сладкарници, а любителите на водните спортове могат да се възползват от разнообразни активности на този изключителен плаж.
Неа Ираклица се намира на около 310 км от София, на 14 км от Кавала и на 3 км от Неа Перамос. Разположено в живописен залив, селцето разполага с малко рибарско пристанище и предлага разнообразие от заведения – от традиционни таверни и бийч барове до кокетни апартаменти и вили за настаняване. За любителите на къмпинга има възможност за палатки и каравани.
Освен красивите плажове на Неа Перамос, гостите на Неа Ираклица избират за летен релакс местния плаж Неа Ираклица, който може да се опише с една дума – невероятен. Плажът е награден със „Син флаг“, заобиколен е от живописни скали, а пясъчната ивица е просторна, с дължина около 2 км, с фин пясък и лазурно море. Към скалите можете да наблюдавате морски таралежи, което добавя допълнителен чар за любителите на природата.
На плажа ще откриете множество таверни и магазини, волейболни кортове, футболни игрища и други възможности за забавление. В залива след Неа Ираклица се намира и плажът Псата, който също е изключително красив и заслужава посещение.
