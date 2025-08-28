Кипър започва да строи изкуствени острови, наподобяващи тези в Дубай

Проекти обещават да повишат броя на туристите и да донесат приходи от над 50 млрд. евро

Кипър се подготвя за мащабни проекти, вдъхновени от Дубай. В неделя бяха разкрити плановете за изграждането на изкуствени острови край Карпас и Кирения – проект, представен от Емрулах Туранлъ, председател на турската строителна компания Tasyapi и летищния оператор T&T Airports. Плановете целят да превърнат северната част на острова в туристическа дестинация от световен ранг и да предизвикат икономически бум в региона. Туранлъ обеща футуристична комбинация от лукс, устойчивост и високи технологии, обхващаща не само крайбрежието, но и инфраструктурата и енергийния сектор, предава Cyprus mail.

Централната част на проекта са така наречените „визионерски острови“ – изкуствени земни маси, простиращи се в морето, където ще се изградят бутикови вили, яхтени пристанища от най-висок клас и инфраструктура, насочена към елитния туризъм. Но плановете не спират дотук. Визията включва пълна трансформация на главните пътни артерии в „зелени коридори“ – с маслинови и цитрусови горички, интелигентни и нискоемисионни напоителни системи, както и емблематичната за Кипър бугенвилия. Туранлъ заяви, че тази екологично ориентирана естетика ще допринесе за по-приветлива и модерна визия на региона.

На икономическо ниво проектите включват изграждането на ново пристанище с капацитет от 15 милиона тона годишно, разположено в Морфу, както и преориентиране на крайбрежието на Фамагуста към туризъм. Значителен акцент е поставен върху възобновяемата енергия – чрез изграждане на соларни и вятърни паркове, които = да покриват нуждите на електрическата мрежа и да захранват високотехнологични оранжерии. Това би направило острова по-независим и устойчив в дългосрочен план, според Туранлъ.

Сред най-амбициозните идеи са въвеждането на летящи дрон-таксита и самолети с вертикално излитане, които да осигурят бърз достъп до Карпасия и други ключови дестинации на север. Според Туранлъ това ще е „ново поколение транспортно изживяване“, което ще промени представата за придвижване в региона. Не липсват и зимни изненади – план за закрит ски курорт на голяма надморска височина, способен да произвежда изкуствен сняг дори през горещите летни месеци, създавайки „целогодишна туристическа атракция“.

Представените проекти обещават да повишат броя на туристите в Северен Кипър до 15 милиона годишно и да донесат приходи от над 50 милиарда евро – петкратно увеличение спрямо настоящите нива. „Това е визия, която не само не остава на хартия, но и надхвърля мечтите“, подчерта Туранлъ, допълвайки, че всички проекти са базирани на внимателно проведени предпроектни проучвания и имат за цел да донесат просперитет на турската кипърска общност.

