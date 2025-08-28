10 млн. долара до „Титаник“: Милиардер ще се гмурне до останките на кораба

Очаква се подводницата да бъде завършена до 2026 година

След трагедия с подводницата „Титан“ през 2023 г., която уби петима души и постави под въпрос сигурността на частните мисии до дълбините, останките на легендарния „Титаник“ отново ще бъдат посетени. Неизвестен милиардер подготвя ново гмуркане до легендарния кораб, намиращ се на близо 4000 метра под повърхността на Северния Атлантик. Очакванията са, че спускането ще струва около 10 милиона долара и ще бъде първото посещение на мястото след трагичната експедиция на „Оушънгейт“. Детайли за самоличността на авантюриста засега се пазят в тайна, пише New York Post.

Как и кога ще се осъществи гмуркането?

Начело на усилията е компанията Triton Submarines, водена от изпълнителния директор Патрик Лейхи. В партньорство с технологичния предприемач Лари Конър, Triton разработва подводницата Triton 4000/2 Abyssal Explorer — двуместен апарат с акрилен купол, който създава усещане за „пълно потапяне“ в океанската среда. За разлика от компрометирания корпус на „Титан“, направен основно от фибростъкло, новият Triton ще бъде изграден с най-високи стандарти за безопасност и сертифициран от независими институции. Очаква се подводницата да бъде завършена до 2026 г., с ясно изразена мисия: да покаже, че безопасното дълбоководно гмуркане е възможно — когато се прави отговорно.

Какво се случва през 2023 година?

Фаталното спускане на OceanGate през 2023 г. остава дълбоко в съзнанието на обществеността. Подводницата „Титан“ имплодира по време на мисия до „Титаник“, отнемайки живота на петима души, включително и главния изпълнителен директор Стоктън Ръш. Разследванията разкриха, че фаталната грешка е използването на фибростъкло за налягането по корпуса, както и умишлено заобикаляне на критични тестове за безопасност. Ръш бе обвинен и в отказ от поддръжка след инцидент през 2022 г., когато подводницата заседна в останките на „Титаник“. Трагедията не само доведе до фалита на OceanGate, но и нанесе сериозен удар върху репутацията на цялата подводна индустрия.

Защо богатите искат да "посетят" кораба?

Интересът на свръхбогатите към морските дълбини не стихва. Имена като Пол Алън, Рей Далио, Роман Абрамович и Гейб Нюъл притежават или са притежавали собствени подводници, способни да се гмуркат на километри под водата. Най-впечатляващият пример е подводницата DSV Limiting Factor, създадена от Triton за 37 милиона долара. С нея американският магнат Нюъл финансира през 2024 г. първото изцяло женско гмуркане на дълбочина от 8000 метра.

Държави като Франция, Русия, САЩ и Китай вече разполагат с подводници, способни да достигнат до над 6 000 метра дълбочина, като някои апарати вече са достигнали дори до най-дълбоката точка на планетата – Challenger Deep.

Останките на „Титаник“

Въпреки всичко, „Титаник“ остава обект на почти митично привличане. Огромната конструкция привлича изследователи и колекционери със своята историческа стойност и призрачно присъствие. Според пенсионирания военноморски командир Виктор Весково, който е правил 15 дълбоководни спускания, гмуркането до „Титаник“ е било „най-опасното му досега“. Дребни детайли като чифт изоставени обувки на палубата предизвикват дълбоки емоции и спекулации за личните истории на жертвите. Това е място, където границата между изследване и почит е тънка, а всяка мисия носи емоционален и етичен заряд.

