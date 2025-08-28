Преди 15 септември: Как да кандидаствате за еднократна помощ за ученици?

Какви такси и услуги има?

15 септември често е съпътстван с десетки разходи, които не всички семейства могат да си позволят. Да се напълни една раница, в която да има всичко необходимо на едно дете за цялата учебна година, може да е много трудно и скъпо начинание.

С настъпването на новата учебна година семействата с ученици в първи, втори, трети и четвърти клас могат да се възползват от еднократна помощ, предназначена да покрие част от разходите в началото на учебната година.

Какво представлява помощта?

Снимка: iStock

Помощта се предоставя на деца, които живеят постоянно в България и не са настанени извън семейството, както и на настойници и попечители, при случаи на деца, отглеждани в приемни или роднински семейства. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.

Кой може да получи помощта?

Еднократната помощ се предоставя на родители на ученици в първи до четвърти клас. Освен това може да се отпусне на настойници или попечители на деца, включително настанени в приемни семейства или семейства на роднини.

Необходими документи за кандидатстване

Снимка: EPA/iStock

По информация на официалния сайт на Министерството на електронното управление, за да кандидатствате, трябва да подадете заявление-декларация по образец към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес чрез един от следните канали:

Лично с прилагане на лична карта.

Чрез лицензиран пощенски оператор или електронна препоръчана поща.

По електронен път с квалифициран електронен подпис.

Чрез електронна административна услуга по Закона за електронното управление.

Към заявлението се прилагат следните документи, ако информацията не може да бъде получена по служебен път:

Заявление-декларация по образец;

Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас, издадено от съответното училище;

Mедицински протокол на ЛКК – в случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище;

Kопие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Как да подадете заявлението?

Снимка: bTV

Може да кандидатствате чрез няколко канала:

През портал за предоставяне на електронни услуги

Със заявление на гише в център за административно обслужване

Със заявление по пощата

По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такси и срокове

Срокът за предоставяне на услугата е 14 дни, а такса не се заплаща.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN