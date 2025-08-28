Преди 15 септември: Как да кандидаствате за еднократна помощ за ученици?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
15 септември често е съпътстван с десетки разходи, които не всички семейства могат да си позволят. Да се напълни една раница, в която да има всичко необходимо на едно дете за цялата учебна година, може да е много трудно и скъпо начинание.
С настъпването на новата учебна година семействата с ученици в първи, втори, трети и четвърти клас могат да се възползват от еднократна помощ, предназначена да покрие част от разходите в началото на учебната година.
Помощта се предоставя на деца, които живеят постоянно в България и не са настанени извън семейството, както и на настойници и попечители, при случаи на деца, отглеждани в приемни или роднински семейства. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.
Еднократната помощ се предоставя на родители на ученици в първи до четвърти клас. Освен това може да се отпусне на настойници или попечители на деца, включително настанени в приемни семейства или семейства на роднини.
По информация на официалния сайт на Министерството на електронното управление, за да кандидатствате, трябва да подадете заявление-декларация по образец към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес чрез един от следните канали:
Към заявлението се прилагат следните документи, ако информацията не може да бъде получена по служебен път:
Може да кандидатствате чрез няколко канала:
Срокът за предоставяне на услугата е 14 дни, а такса не се заплаща.
