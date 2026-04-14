МВФ прогнозира по-сдържан глобален растеж от 3,1% заради войната в Иран

Съединените щати са сред развитите икономики, които ще пострадат най-малко от войната в Близкия изток

Международният валутен фонд прогнозира, че световната икономика ще нарасне с 3,1% през 2026 г., което е по-малко от предишната прогноза от 3,3%, докато прогнозата за 2027 г. остава непроменена на ниво от 3,2%. Очаква се глобалната инфлацията да се повиши до 4,4% през 2026 г., преди да спадне до 3,7% догодина.

Оценката се основава на "референтна прогноза", която предполага, че войната в Иран ще има "ограничена продължителност, интензивност и обхват" и че нейните ефекти ще намалеят до средата на годината.



МВФ публикува и неблагоприятен сценарий, включващ "по-голямо и по-устойчиво увеличение на цените на енергията", при който глобалният растеж ще се забави рязко до 2,5% тази година, а инфлацията ще скочи до 5,4%.



Според най-тежкия сценарий на Фонда обаче, растежът на световната икономика ще достигне едва 2% през 2026 г. и инфлацията ще скочи до "малко над" 6% до 2027 г.

Съединените щати са сред развитите икономики, които ще пострадат най-малко от войната в Близкия изток, според издадената днес прогноза на Международния валутен фонд за икономическия растеж през тази година.



За САЩ икономистите от Фонда предвиждат вече 2,3 процента ръст на брутния вътрешен продукт - а не 2,4, както при предишната оценка от януари.



За еврозоната оценката за очаквания растеж спада от 1,3 на 1,1 на сто като сред най-засегнатите е Германия.



Великобритания ще загуби половин процентен пункт от растежа си, според МВФ. Прогнозата е вече за 0,8 процента.

Понижаване на растежа следва да очаква и Китай - до 4,4 на сто, въпреки намаляването на американските тарифи и мерките за стимулиране на производството, предприети от Пекин след избухването на Иранската война.



Най-тежко войната ще се отрази на самия Иран, а също и на някои от съседите му в Персийския залив, които понесоха най-много щети от иранските дронове и ракети, предаде БНР. Иранската икономика ще се свие с повече от 6 процента от БВП. Катар ще загуби близо 9, а Ирак - близо 7 на сто.



Сред малкото печеливши от войната се нарежда Русия. Вместо с 0,8 процента, експертите от МВФ очакват брутният ѝ вътрешен продукт да нарасне през тази година с 1,1 на сто.