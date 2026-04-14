Гърция с нови изисквания за аптечките в колите – важат и за туристите

Новите правила са в сила, а при липси ще се налагат глоби

Ако планирате пътуване до Гърция с автомобил, е важно да проверите съдържанието на аптечката си. Страната въвежда нови изисквания, които важат не само за местните шофьори, но и за всички туристи.

Според новата наредба аптечките в колите трябва да съдържат общо 16 задължителни артикула. Сред тях са изотермично спасително одеяло, различни видове марли, стерилни ръкавици, бинтове, кислородна вода и други основни материали за първа помощ, предаде БНР.

От властите подчертават, че комплектът трябва да бъде пълен и в срок на годност. Шофьорите са длъжни да проверяват редовно съдържанието на аптечката си, като се препоръчва тя да бъде подменяна най-късно на всеки две години.

Новите изисквания ще се прилагат за всички автомобили, които се движат по пътищата на страната, включително тези с чуждестранна регистрация. Това означава, че туристите също трябва да спазват правилата.

При установени липси ще се налагат глоби. Очаква се санкцията да бъде около 30 евро, като контролът ще се извършва от пътната полиция.

От туристическия сектор вече предупреждават, че пътуващите трябва да се информират предварително и да подготвят автомобилите си според новите изисквания. Целта на мерките е да се повиши безопасността на пътя и да се гарантира по-добра реакция при инциденти.

Пълният списък със задължителните материали е публикуван от транспортните власти, като се препоръчва шофьорите да носят и допълнителни средства за първа помощ при по-дълги пътувания.

