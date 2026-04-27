Мярката срещу скъпия бензин в Германия доведе до още по-високи цени

Законът е увеличил маржовете на търговците на бензин с 5 до 6 цента на литър

Контролът върху цените, въведен на бензиностанциите в Германия, за да защити шофьорите от скока на петрола заради войната в Близкия изток, е постигнал обратен ефект и е повишил средната цена на горивата, заявиха икономисти.

Министърът на икономиката и енергетиката Катерина Райхе обяви през март, че бензиностанциите ще могат да повишават цените само веднъж дневно, на обяд. Целта беше да се ограничи ефектът от рязкото поскъпване на енергията, след като Иран на практика прекъсна около една пета от световните доставки на петрол и газ в отговор на американско-израелските атаки.

Законът обаче е увеличил маржовете на търговците на бензин с 5 до 6 цента на литър, изчисляват икономисти от института ZEW и Института за икономика на конкуренцията в Дюселдорф, предаде БТА. Те са сравнили цените на едро с цените по колонките в 15 000 бензиностанции.

Новината за очевидния провал на закона идва в момент, когато правителството на канцлера Фридрих Мерц, което наближава една година на власт, се опитва да съживи вялата икономика. Реформите вече предизвикаха напрежение между консервативния Християндемократически съюз на Мерц и левоцентристките му коалиционни партньори от Германската социалдемократическа партия.

След анализ на данните преди и след въвеждането на мярката икономистите са установили, че цените вече скачат на обяд, след което спадат постепенно през деня и достигат най-ниските си нива на следващата сутрин.

Така шофьорите имат по-малко възможности да заредят сравнително евтин бензин в рамките на деня в сравнение с периода преди реформата.

„Реформата успя да повиши прозрачността на цените, но не успя да намали равнищата им“, заявиха икономистите. „Ако изобщо има ефект, той е обратният.“

„Периодите с ниски цени стават по-видими и по-лесни за прогнозиране. Това опростяване обаче има цена: цените системно се повишават около обяд“, добавиха те.

Изчисленията им показват, че търговците печелят допълнително по 5 до 6 цента на литър бензин, като най-голяма полза имат по-малките бензиностанции и независимите оператори.

Авторите не откриват убедителен ефект при цените на дизела.

Те предполагат, че причината може да е по-слабото търсене от собствениците на дизелови автомобили, които обикновено пътуват на по-дълги разстояния, по-бързото поскъпване в началото на кризата или фактът, че цената се е доближила до психологически важния праг от 2,50 евро за литър.

Попитан за изследването на редовен брифинг, говорителят на икономическото министерство Даниел Греве заяви, че то може да служи само като ориентир, тъй като не отчита реалните количества гориво, купувани в различните часове на деня.

„Изследването не уточнява какви количества се купуват на каква цена, а просто проследява ценовата крива“, каза той.

„Законът вече предвижда проверки и ние, разбира се, ще следим ситуацията постоянно“, добави Греве.