1 USD
1.1712 BGN
Технологии Мъск удря банковия сектор с нова платформа

bTV Бизнес екип

Тя ще предлага мечтани условия за потребителите

Илон Мъск е на път да разтърси основите на банковия сектор. Платформата X Money може да бъде пусната само след няколко дни, а условията, които ще предлага, звучат невероятно за днешния пазар и директно ще ударят най-силните банки в света.

Основният актив, който би могъл да предизвика масов трансфер на потребители, е лихвата от цели 6% по спестяванията. В сравнение с настоящата оферта, това е цифра, която е насочена директно към недоволните спестители по целия свят.

В допълнение към невероятната лихва се споменава прехвърляне на пари без никакви такси и 3% възвръщаемост при определени покупки.

Потребителите ще получат и ексклузивна метална Visa карта с персонализиран X потребителски идентификатор, докато интегриран AI съветник ще работи „под капака“, за да следи разходите и да помага за управлението на финансите.

Пътят към банковия трон обаче не е без препятствия. Въпреки че Мъск не е новак в този бизнес (той е съосновател на PayPal), регулаторите са подозрителни. В момента X притежава лицензи в 44 от 50-те щата на САЩ, докато щати като Ню Йорк все още се колебаят да се доверят на ексцентричния милиардер с парите на своите граждани, пише Kurir.rs.

Анализатори предупреждават, че най-голямото предизвикателство ще бъде доверието на потребителите, което се е спечелвало в банковото дело от десетилетия. От друга страна, с потребителска база от 600 милиона, Мъск има огромен потенциал да промени начина, по който взаимодействаме с икономиката за една нощ.

Въпреки че бившият изпълнителен директор на X обяви преди това, че X Money ще бъде пуснат през 2025 г., това не се случи. Последната информация, с която разполагаме, идва от самия Илон Мъск, който обяви в X, че ранният достъп до услугата в САЩ ще бъде отворен през април. Първите в списъка, които ще преминат към новата система, са блогъри и създатели на съдържание в мрежата на X, които в бъдеще ще получават плащанията си директно чрез услугата X Money, вместо през предишните платформи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

