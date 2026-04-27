Банкоматът отчете теглене, но не изплати парите: какво трябва да направите веднага

Ето няколко важни неща, които да предприемете навреме

Един от най-неприятните сценарии при използване на банкомат е, когато устройството отчете успешно теглене, сумата бъде изтеглена от сметката, но парите така и не бъдат изплатени. Макар подобни ситуации да са сравнително редки, те се случват и могат да предизвикат сериозно притеснение у потребителите, особено когато става дума за по-големи суми.

Добрата новина е, че в повечето случаи средствата могат да бъдат възстановени, стига клиентът да реагира бързо и да следва правилната процедура.

Първа стъпка: проверете дали операцията е отчетена

Веднага след инцидента е важно да проверите дали сумата действително е била удържана от сметката. Това може да стане чрез мобилното банкиране, интернет банкиране или справка в банковия клон. Понякога системата отчита операцията като „чакаща“, а средствата се възстановяват автоматично в рамките на няколко часа.

Ако обаче транзакцията е окончателно осчетоводена, а парите не са изплатени, е необходимо да се подаде сигнал.

Незабавно уведомете банката

Клиентът трябва възможно най-бързо да се свърже с обслужващата банка. Най-лесният вариант е чрез телефона за обслужване на клиенти, който обикновено е изписан на гърба на банковата карта.

При подаване на сигнал е важно да се предоставят:

точният час на операцията;

местоположението на банкомата;

размерът на сумата;

номерът на банкомата, ако е изписан на устройството;

разписка от операцията, ако такава е издадена.

Колкото по-бързо бъде подаден сигналът, толкова по-лесно банката може да извърши проверка.

Ако банкоматът е на друга банка

Когато проблемният банкомат принадлежи на друга банка, клиентът отново трябва да подаде рекламация към своята банка, а не директно към оператора на устройството. Банката издател на картата ще комуникира със собственика на банкомата и ще стартира процедура по оспорване на транзакцията.

Този процес може да отнеме повече време, но правото на клиента за възстановяване на средствата остава.

При подобни инциденти банката извършва техническа проверка на банкомата - сравняват се отчетените транзакции с наличността в устройството. Ако банкоматът не е изплатил парите, сумата обикновено остава като „излишък“ в касетата, което потвърждава грешката.

В повечето случаи след установяване на несъответствието средствата се възстановяват по сметката на клиента.

Колко време отнема възстановяването

Срокът зависи от това дали банкоматът е на същата банка или на друга финансова институция.

При банкомат на същата банка: обикновено между 1 и 5 работни дни

обикновено между При банкомат на друга банка: между 7 и 30 дни, в зависимост от междубанковата процедура

Някои банки възстановяват сумата временно още преди окончателното приключване на проверката, особено ако клиентът има добра история.

Пазете разписката и не правете повторни тегления веднага

Една от най-честите грешки е клиентът веднага да опита ново теглене от същия банкомат. Това може да усложни последващата проверка. Вместо това е препоръчително да се запази спокойствие, да се вземе разписката и да се уведоми банката.

Разписката е важен документ, който съдържа ключови данни за транзакцията и може да ускори разрешаването на случая.

Макар банковите системи да стават все по-надеждни, технически грешки не са изключени. Именно затова бързата реакция на клиента е решаваща. При своевременно подадена рекламация шансът средствата да бъдат възстановени е много висок.