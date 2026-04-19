Краят на един от най-известните обири в Европа: върнаха откраднат 2500-годишен златен шлем

Ето какво се е случило

Става дума за така наречения шлем от Котофенешти, артефакт, произхождащ от древния регион Дакия на земята на днешна Румъния. Той се смята за символ на гореспоменатата култура и един от най-важните ѝ запазени предмети.

Шлемът е откраднат през януари 2025 г. от музей в холандския град Асен по време на обир, при който крадци са използвали експлозиви, за да нахлуят в сградата и да разбият витрини.

Интересно е, че това е била временна изложба с артефакти, заети от Румъния, наречена „Дакия: Империята на среброто и златото“. Заедно със шлема изчезнали и три златни гривни от същия период.

Имало е опасение, че предметите ще бъдат претопени, тъй като безценната им стойност прави практически невъзможна продажбата им на черния пазар. Сценарият обаче приел неочакван обрат. Въпреки че крадците бяха арестувани след три дни, те върнаха само част от откраднатите артефакти в началото на април 2026 г. след месеци разследване и натиск от страна на властите.

Както посочват адвокатите на заподозрените, това е споразумение като част от признание за вина.

Шлемът има леки повреди по него, но експертите твърдят, че е възможно напълно да се възстанови предишният му вид. От трите откраднати гривни две са върнати и са невредими. Този случай привлече много внимание не само заради стойността на предметите, но и заради културното им значение за Румъния. Кражбата дори доведе до дипломатическо напрежение между Румъния и Холандия, както и до въпроса за отговорността на музея, който е изложил артефактите.

Самият шлем е изработен от няколко златни пластини и е украсен с мотиви от митологията. Върху него има и декорации „очи“, за които се е смятало, че предпазват от злото, и представлява уникална комбинация от изкуство и символика на древния свят.

Следователно завръщането му е не само успех за инспектора, но и рядка победа в света на кражбата на произведения на изкуството, където много предмети никога не се намират.