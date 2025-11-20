BGN → EUR
Свят Мъж откри съкровище за 700 000 евро в двора си

Мъж откри съкровище за 700 000 евро в двора си

bTV Бизнес екип

Златото е на около 15–20 години

Мъж от Neuville-sur-Saône, край Лион, неочаквано се оказа собственик на златно съкровище за около 700 000 евро (812 000 долара), след като в двора му били извършвани изкопни дейности за бъдещ басейн. Под земята работниците открили пет златни кюлчета и десетки монети, внимателно подредени и запечатани в найлонови пликове, съобщава People.

Мъжът незабавно подал сигнал до местните власти. На място били изпратени и експерти от регионалната дирекция към френското Министерство на културата (DRAC), които трябвало да установят дали находката има археологическа или историческа стойност — в такъв случай държавата би могла да претендира за нея, отбелязва Le Progrès.

Как да направим силно първо впечатление на интервю за работа — въпросът за милион долара

Проверката обаче показала, че златото е сравнително ново, на едва 15–20 години. Благодарение на уникалните серийни номера полицията бързо проследила произхода му: кюлчетата били претопени в местна рафинерия и закупени легално, без връзка с кражби или обири. Това дало право на откривателя, който желае да остане анонимен, да задържи съкровището.

ЕС планира да преквалифицира 600 000 работници за отбранителния сектор

Френският Граждански кодекс от XIX век определя „съкровище“ като предмет, скрит или заровен, без доказуем собственик и намерен случайно. Законът ясно постановява, че когато подобна находка се открие в собствен имот, тя принадлежи на откривателя.

Мъжът живее в къщата едва от година, а предишният собственик е починал. Причината ценният метал да бъде заровен в двора остава напълно неизяснена.

