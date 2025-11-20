Мъж откри съкровище за 700 000 евро в двора си

Златото е на около 15–20 години

Мъж от Neuville-sur-Saône, край Лион, неочаквано се оказа собственик на златно съкровище за около 700 000 евро (812 000 долара), след като в двора му били извършвани изкопни дейности за бъдещ басейн. Под земята работниците открили пет златни кюлчета и десетки монети, внимателно подредени и запечатани в найлонови пликове, съобщава People.

Мъжът незабавно подал сигнал до местните власти. На място били изпратени и експерти от регионалната дирекция към френското Министерство на културата (DRAC), които трябвало да установят дали находката има археологическа или историческа стойност — в такъв случай държавата би могла да претендира за нея, отбелязва Le Progrès.