Мъж откри съкровище за 700 000 евро в двора си

Проверката обаче показала, че златото е сравнително ново, на едва 15–20 години. Благодарение на уникалните серийни номера полицията бързо проследила произхода му: кюлчетата били претопени в местна рафинерия и закупени легално, без връзка с кражби или обири. Това дало право на откривателя, който желае да остане анонимен, да задържи съкровището.
Френският Граждански кодекс от XIX век определя „съкровище“ като предмет, скрит или заровен, без доказуем собственик и намерен случайно. Законът ясно постановява, че когато подобна находка се открие в собствен имот, тя принадлежи на откривателя.
Мъжът живее в къщата едва от година, а предишният собственик е починал. Причината ценният метал да бъде заровен в двора остава напълно неизяснена.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN