Държавите отново посягат към злато, коя от тях купи най-много?

А кои държави са продали най-много злато

Централните банки пос вета възобновиха изкупуването на злато през февруари, въпреки че нивото на пукупките през първите два месеца на годината все още е наполовината на това от същия период миналата година. Това показват данни от доклад на Световен златен съвет (WGC), цитирани от Forbes.

Коя държава купува най-много злато?

Най-големият купувач през февруари е Полската централна банка с 20 тона злато, в сравнение с 29 тона през февруари миналата година. Въпреки това златните резерви на Полша са се увеличили до 570 тона, или 31% от общите резерви. Управителят на банката, Адам Глапински, казва, че целта е да се достигнат 700 тона. Наскоро той предложи и продажбата на злато на стойност 13 милиарда долара за финансиране на разходите за отбрана, което би генерирало печалби и би позволило по-нататъшни покупки на злато, но подробности за този план не са известни.

Узбекистан последва с осми пореден месец на покупки, добавяйки осем тона към резервите си през февруари. Това довежда резервите им до 407 тона, или 88 процента от общите резерви. Малайзия добави два тона за втори пореден месец на покупки, а Чехия също добави два тона за 36-ия си пореден месец на покупки.

Централната банка на Китай закупи около тон злато, което е 16-ият пореден месец на покупки. Нейните резерви - шестите по големина в света - сега възлизат на 2308 тона, или 10% от общите резерви. Камбоджа, Индонезия и Сърбия също закупиха по-малки количества през февруари.

Турция и Русия са продали най-много

Турция продаде осем тона злато през февруари, но те бяха от хазната, а не от централната банка, според оценки на Световната банка за злато (WGC). Централната банка търгуваше активно със злато през март, използвайки около 50 тона от златните си резерви за ликвидни цели и валутни операции.

Русия продаде шест тона злато през месеца, преодолявайки разликата между нарастващите военни разходи поради войната в Украйна и намаляващите приходи от продажби на петрол и газ поради международните санкции. Страната разполага с петите по големина златни резерви в света, надхвърлящи 2300 тона. Четвъртата най-голяма златна резерва е САЩ, Германия, Италия и Франция, като всички те представляват над 70 процента от резервите им.

По-малки количества са продадени през февруари и от централните банки на Киргизстан, Казахстан и България.

Спот цената на златото е паднала от рекордно високите 5400 долара за 31,1 грама (тройунция) в края на януари. В момента тя се колебае около 4670 долара, в сравнение с малко над 3000 долара по същото време миналата година.