Корабни компании ще използват сухопътни маршрути, за да избегнат Ормузкия проток

Френската корабоплавателна компания CMA-CGM съобщи, че е открила спешни сухопътни маршрути за превоз на стоки към и от Близкия изток, за да заобиколи Ормузкия проток, цитира БНР.

От CMA-CGM посочват, че се използват автомобилен и железопътен транспорт за прехвърляне на товари от пристанищата в Обединените арабски емирства, включително Фуджейра и Хор Факан, както и от Джеда в Саудитска Арабия, към държави като Бахрейн, Кувейт и самия Иран, без да се преминава през ключовия морски път. Логистичната компания Kuehne + Nagel също обяви, че е започнала да транспортира стоки чрез „трансгранични камиони“ от Сохар и Салалах в Оман.

Снимка: T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Транспортните компании бързо пренасочват търговските маршрути, за да осигурят доставки за Персийския залив, докато Ормузкият проток остава до голяма степен затворен заради ирански въздушни удари.

Какво е Ормузкия проток и защо е толкова важен?

Ескалацията на напрежението в Близкия изток насочи вниманието към Ормузкия проток – най-натоварения морски маршрут за превоз на петрол в света. През този тесен коридор в Персийския залив обичайно преминават около 20% от глобалните доставки на петрол и природен газ, което го прави стратегическа артерия за световната икономика.

Той е сред ключовите корабни пътища в глобален мащаб и представлява най-важната транзитна точка за петрол. Разположен е между Иран на север и Оман и Обединените арабски емирства на юг. Широчината му е приблизително 50 км при входа и изхода и около 33 км в най-тясната част, като свързва Персийския залив с Арабско море. Проливът е достатъчно дълбок, за да поема най-големите танкери за суров петрол, и се използва активно от водещите производители на петрол и газ в региона и техните международни партньори.

По оценки на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA), през 2025 г. през протока са преминавали средно около 20 милиона барела петрол дневно – обем, равняващ се на енергийна търговия за близо 600 милиарда долара годишно. Освен от Иран, значителни количества суров петрол идват от други държави в Персийския залив, сред които Ирак, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ.

