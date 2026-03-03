Какво е Ормузкия проток и защо е толкова важен?

След ескалациите в Близкия изток, важността на Ормузкия проток за световната икономика се увеличи

Ескалацията на напрежението в Близкия изток отново насочи вниманието към Ормузкия проток – най-натоварения морски маршрут за превоз на петрол в света. През този тесен коридор в Персийския залив обичайно преминават около 20% от глобалните доставки на петрол и природен газ, което го прави стратегическа артерия за световната икономика.

Какво знаем за него?

Ормузкият проток е сред ключовите корабни пътища в глобален мащаб и представлява най-важната транзитна точка за петрол. Той е разположен между Иран на север и Оман и Обединените арабски емирства на юг. Широчината му е приблизително 50 км при входа и изхода и около 33 км в най-тясната част, като свързва Персийския залив с Арабско море. Проливът е достатъчно дълбок, за да поема най-големите танкери за суров петрол, и се използва активно от водещите производители на петрол и газ в региона и техните международни партньори.

По оценки на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA), през 2025 г. през протока са преминавали средно около 20 милиона барела петрол дневно – обем, равняващ се на енергийна търговия за близо 600 милиарда долара годишно. Освен от Иран, значителни количества суров петрол идват от други държави в Персийския залив, сред които Ирак, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ.

Снимка: Reuters

Какво се случва с Ормузкия проток след ескалацията в Близкия изток?

Напрежението в района доведе до нов скок на цените на петрола, след като най-малко три кораба бяха атакувани в близост до Ормузкия проток. В ранната азиатска търговия в понеделник котировките се повишиха с над 10%, преди ръстът частично да се успокои. Суровият петрол Brent поскъпна с повече от 8% до 78,72 долара за барел, а американският лек суров петрол – с около 7,6% до 72,20 долара. Според анализатори пазарът засега не реагира панически, тъй като няма данни ключова производствена или транспортна инфраструктура да е била пряко засегната.

Въпреки това инвеститорите внимателно следят дали трафикът през протока ще се нормализира, което би довело до понижение на цените. Някои експерти предупреждават, че при продължителен конфликт цената на петрола може да надхвърли 100 долара за барел.

Междувременно страните от ОПЕК+ обявиха увеличение на добива с 206 000 барела дневно с цел ограничаване на поскъпването, макар че има съмнения доколко тази мярка ще бъде достатъчна. На фона на взаимните въздушни удари между Иран и Израел и съобщенията за атаки в Дубай, Доха, Бахрейн и Кувейт, таксите за наем на танкери в района рязко нараснаха, а Иран отправи заплахи, че може да атакува всеки кораб в протока.

