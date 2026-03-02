Арсеналът на Иран: Каква е ракетната програма на страната?

От регионален ракетен обсег до натиск върху глобалните енергийни маршрути

След като САЩ и Израел предприеха съвместни удари срещу Иран в събота, убивайки върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко висши служители, Техеран реагира бързо. Иран заяви, че ответните мерки са насочени срещу Израел и свързани със САЩ военни обекти в региона, включително в държавите от Персийския залив, където се намират американски сили, пише Aljazeera

В основата на въпроса е какъв е ракетният арсенал на Иран и другите платформи и инструменти, с които разполага, за да нанесе вреда на САЩ и други.

Ракетната програма на Иран

Снимка: Reuters

Ирански представители определят ракетната програма на страната като гръбнак на възпирането, отчасти защото военновъздушните сили разчитат на остаряващи самолети. Западните правителства твърдят, че ракетите на Иран подхранват регионалната нестабилност и биха могли да подкрепят бъдеща роля за доставка на ядрени оръжия – твърдение, което Техеран отрича.

Най-дългообсежните ирански балистични ракети могат да изминат между 2000 км и 2500 км. Това означава, че тези ракети могат да достигнат Израел, свързани със САЩ бази в Персийския залив и голяма част от по-широкия регион, но противно на твърденията на Тръмп и някои в неговата орбита, тези ракети не могат да се доближат до САЩ.

Ракети с малък обсег: „Първият удар“

Снимка: Reuters

Балистичните ракети с малък обсег (около 150–800 км) са предназначени за близки военни цели и бързи регионални удари.

Сред основните системи са вариантите на ракетите Fateh – Zolfaghar и Qiam-1, както и по-старите Shahab-1 и Shahab-2. По-малкият обсег всъщност може да е предимство в кризисна ситуация: тези ракети могат да бъдат изстрелвани на залпове, което значително съкращава времето за реакция на противника и затруднява превантивните действия.

Такъв сценарий беше приложен през януари 2020 г., когато Иран изстреля балистични ракети по иракската военновъздушна база Айн ал-Асад, след като САЩ убиха Касем Солеймани – един от най-влиятелните ирански генерали. Атаката нанесе щети на инфраструктурата и причини травматични мозъчни наранявания на над 100 американски военнослужещи. С този удар Иран показа, че може да наложи значителна цена на противника, дори без да разполага със съпоставима въздушна мощ.

Ракети със среден обсег

Снимка: Reuters

Ако ракетите с малък обсег са инструмент за бърз и непосредствен отговор, балистичните ракети със среден обсег (приблизително 1500–2000 км) разширяват конфликта до регионално ниво.

Сред ключовите системи са Shahab-3, Emad, Ghadr-1, вариантите Khorramshahr и Sejjil, както и по-нови разработки като Kheibar Shekan и Haj Qassem.

„Sejjil“ се отличава с това, че използва твърдо гориво, което позволява по-бърза подготовка за изстрелване в сравнение с ракетите с течно гориво. Това е важно предимство, ако Иран очаква ответни удари и се стреми към по-голяма оцелимост и бърза реакция.

В съвкупност тези ракети поставят в обсег Израел и редица свързани със САЩ обекти в Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Така се разширява както списъкът с потенциални цели на Иран, така и уязвимостта на целия регион.Щ.

Крилати ракети и дронове

Крилатите ракети летят ниско, могат да се движат плътно около терена и често са по-трудни за откриване и проследяване – особено когато са изстрелвани заедно с дронове или балистични залпове, предназначени да претоварят противовъздушната отбрана.

Широко се оценява, че Иран разполага с крилати ракети за наземна атака и противокорабни ракети, като „Сумар“, „Я-Али“, вариантите „Кудс“, „Ховейзе“, „Павех“ и „Раад“. „Сумар“ има обхват от 2500 км (1553 мили).

Дроновете добавят още един слой натиск. По-бавни от ракетите, но по-евтини и по-лесни за изстрелване в големи количества, еднопосочните атакуващи дронове могат да се използват на повтарящи се вълни, за да изтощят противовъздушната отбрана и да поддържат летища, пристанища и енергийни обекти в постоянна готовност за часове, а не за минути. Анализаторите казват, че тази тактика за насищане вероятно ще се прояви по-ясно, ако конфронтацията се задълбочи.

Подземни тунели

Снимка: Getty/Istock

Броят на ракетите е от значение, но при продължителна конфронтация ключовият въпрос е колко дълго Иран може да продължи да стреля, след като понесе удари.

Техеран е прекарал години в укрепване на части от програмата си в подземни тунели за съхранение, скрити бази и защитени площадки за изстрелване в цялата страна. Тази мрежа затруднява бързото намаляване на способността на Иран да извършва изстрелвания и принуждава противниците да приемат, че някои възможности ще оцелеят дори при голяма първа вълна от атаки.

За военните плановици тази оцеляемост означава, че решенията за по-нататъшни удари по ракетната инфраструктура на Иран носят риска от продължителни размени на удари, а не от кратка, решителна кампания.

Ормузкият проток

Иранските методи за възпиране не се ограничават само до сухопътни цели. Персийският залив и Ормузкият проток , през които преминава значителен дял от световния петрол и газ, дават на Техеран бърз път за разклащане на световните пазари.

Иран може да заплаши военноморските сили и търговското корабоплаване, използвайки противокорабни ракети, военноморски мини, дронове и бързоходни кораби. Той също така демонстрира това, което нарича „хиперзвукови“ системи, като серията Fattah, рекламирайки много високи скорости и маневреност, въпреки че независимите доказателства за оперативното им състояние остават ограничени.

Официална блокада не е необходима за раздвижване на пазарите. Радиопредупрежденията, приписвани на танкерите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГС), задържани извън пролива, и нарастващите застраховки за военен риск вече влияят върху движението на корабите и разходите за превоз. КГС заяви също, че е ударил три петролни танкера, свързани със САЩ и Великобритания, близо до Ормузкия проток.

Датската контейнерна превозна група Maersk обяви в неделя, че спира всички преминавания на кораби през Ормузкия проток.

Американските сили в Персийския залив

Снимка: Reuters

Вашингтон увеличи военноморските и въздушните си средства в региона, изграждайки това, което официални лица описват като една от най-големите концентрации на американска огнева мощ близо до Иран от години. Това засилва капацитета за удари и противовъздушна отбрана, но също така увеличава списъка с потенциални цели.

Американските сили са разпръснати в множество страни и зависят от мрежа от бази, логистични центрове и командни центрове, които не могат да бъдат защитени на едно и също ниво през цялото време. Военни анализатори казват, че проникването в отбраната на няколко места би могло да промени политическите сметки във Вашингтон, да увеличи натиска върху регионалните съседи и да увеличи разходите за овладяване на конфликта.

