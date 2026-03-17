Колие за 300 000 евро с пистите от Формула 1 впечатли всички на Гран при на Австралия

Бижуто е изработено от Martin Rogers Jewellery

Приятелката на пилота от Формула 1 Лиъм Лоусън привлече вниманието по време на събитие преди Гран при на Австралия, след като се появи с уникално и изключително скъпо колие.

23-годишната Хана Сейнт Джон, която е модел и завършила медицина, присъства на бляскавото събитие „Glamour on the Grid“, проведено в Албърт Парк в Мелбърн. Тя беше облечена в елегантна черна рокля, но най-голям интерес предизвика бижуто, което носеше.

Колието е изработено от компанията Martin Rogers Jewellery от Аделаид. То е украсено с приблизително 1800 диаманта с общо тегло 25 карата, а стойността му се оценява на около 300 000 евро.

Най-впечатляващото в това бижу е неговият дизайн. Колието е създадено така, че изобразява всички състезателни писти от календара на Формула 1 за сезон 2026.

Изработването му е било изключително сложен и трудоемък процес. Един бижутер е работил между 250 и 300 часа, за да изработи основната форма на колието.

Първоначално бижуто е било създадено за Motorsport Festival в Аделаид, където за първи път е показано на Хана Сейнт Джон. След като тя видяла колието на снимка, останала силно впечатлена и то било изпратено до Мелбърн, за да може да го носи по време на събитието.

Според създателите на бижуто, когато Хана го видяла на живо, тя била изключително впечатлена от неговия блясък и детайлната изработка, пише The Sun. Макар че първоначално се изненадала от тежестта му, тя споделила, че колието е удобно за носене.

Любопитен момент бил, когато Лиъм Лоусън успял да разпознае и назове всички писти, изобразени в дизайна на колието.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN