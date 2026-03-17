Българите постепенно изоставят кеша - как се променя пазарът у нас

Около 90% от поколението Z и милениалите предпочитат да плащат чрез дигитален портфейл, казва Полина Тоскова

Къде се намира България спрямо Европа на пазара на дигитални плащания? Българите все още ли се притесняват да плащат онлайн? Наблюдава ли се повишение на плащанията чрез телефон спрямо традиционното картово плащане? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря Полина Тоскова, мениджър за България на myPOS.

„България през последните години бележи двуцифрен ръст в дигиталните плащания. Отчитаме 51% ръст в оборота през 2025 година при нашите търговци. Същевременно виждаме спад при наложените платежи – от 55% през 2024 година до около 50% през 2025 г. Картовите плащания също се увеличават – от около 33,7% през 2024 г. до 38% през 2025 г.. Това показва, че България следва европейските тенденции при дигиталните плащания“, казва Тоскова.

По думите на експерта поколенията Z и милениалите все по-рядко носят физически портфейли.

„Последни данни показват, че около 90% от поколението Z и милениалите предпочитат да плащат чрез дигитален портфейл. За тях плащането през телефон е по-бързо и по-удобно. Освен това биометричната защита прави този метод по-сигурен. Това поколение реално променя начина, по който плащаме“, допълни тя.

Тоскова отбеляза и че дигиталните плащания дават три основни предимства – сигурност, удобство и гъвкавост.

„Те са едни от най-регулираните услуги в европейското икономическо пространство. Това дава увереност на потребителите, че транзакциите са защитени. Технологиите също постоянно се развиват, за да направят плащането по-бързо и лесно. Целта е клиентът да получи максимално добро потребителско изживяване“, отбеляза тя.

Експертът прогнозира и че бъдещето на плащанията е все по-дигитално.

„През следващите 3–5 години плащанията през мобилен телефон и QR кодове вероятно ще станат водещи. В някои азиатски страни вече се използва масово биометрично плащане. Там хората плащат чрез лицево разпознаване или пръстов отпечатък. Тази технология постепенно ще навлезе и в Европа“, добави Тоскова.

Вижте целия разговор във ВИДЕОТО!

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN