Apple представи нови безжични слушалки с опция за превод в реално време

Ето колко струват

Американската технологична компания Apple представи днес второто поколение на премиум безжичните слушалки от серията AirPods Max на цена от 549 долара - повече от пет години след дебюта на първата версия, предаде Ройтерс.

Това е първото значително обновяване на модела след пускането му през 2020 г., a компанията добавя нови функции и подобрено активно шумопотискане, за да се конкурира по-агресивно на пазара на премиум слушалки.

В момента този сегмент е доминиран основно от японската „Сони груп“ (Sony Group), „Боуз“ (Bose) и „Сенхайзер“ (Sennheiser).

Захранвани от собствения чип Ейч2 (H2) на Apple, който управлява най-новата гама устройства AirPods, новите слушалки ще бъдат достъпни за поръчка от 25 март в повече от 30 държави, a зареждането на търговската мрежа ще започне в началото на следващия месец, съобщиха от компанията.

Сред подобренията при AirPods Max 2 са по-добро активно шумопотискане, подобрена микрофонна система и редица нови функции, включително и възможност за превод в реално време на разговорите, които потребителите водят (Live Translation).

Функцията за превод на живо, представена за първи път при серията слушалки „ЕърПодс Про 3“ (AirPods Pro 3) през септември м.г., позволява превеждане на разговори между хора, говорещи различни езици, чрез платформата за изкуствен интелект Apple Intelligence на технологичната корпорация, припомни БТА.

Новият модел слушалки AirPods Max 2 поддържа и по-добро аудио качество при свързване чрез Ю Ес Би-Си (USB-C) порт, насочен към създатели на музика и професионални потребители, които изискват по-висока аудио прецизност, съобщи Apple.

Продуктово обновяване следва представянето на няколко нови продукта на компанията по-рано този месец, сред които Phone 17e, най-достъпната версия на преносимия компютър на концерна - MacBook Neo с начална цена от 599 долара, както и новия монитор Studio Display XDR, заедно с актуализирани версии на MacBook Pro, MacBook Air, iPad Air и Studio Display.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN