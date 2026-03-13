Кой произвежда оръжията, използвани срещу Иран?

Какви оръжия използва САЩ срещу Иран?

Най-големите отбранителни компании в САЩ се споразумяват да „учетворят производството“ на това, което президентът Доналд Тръмп описва като оръжия от „изискан клас“ след среща в Белия дом на 9 март.

САЩ вече са най-големият военен разход в света с близо 1 трилион долара през 2025 г., надвишавайки общия размер на следващите девет държави. Тръмп си е поставил за цел да увеличи тази сума до 1,5 трилиона долара до 2027 г., пише Al Jazeera.

Какви оръжия използват САЩ срещу Иран?

Според Централното командване на американските военни (CENTCOM), операция „Епична ярост“ е използвала над 20 различни оръжейни системи от въздушните, морските, сухопътните и противоракетните сили.

Ракети, боеприпаси и ракетни системи

Ракетата „Томахоук“ е предпочитаното оръжие за удар с голям обсег на Пентагона в продължение на три десетилетия. Ракетите се движат с дозвукова скорост, като се придържат към терена на ниска височина, за да избегнат радарно откриване. Те са изстреляни от разрушители клас „Арли Бърк“ в Арабско море, като всеки разрушител може да носи повече от 90 „Томахоук“.

В отбранителен план, ракетните батареи Patriot и системите за отбрана на голяма височина (THAAD) са разположени, за да прихващат ответните удари на Иран, като Patriot се справят с крилати ракети с по-малък обсег и заплахи на малка височина, докато THAAD прихваща балистични ракети на по-голяма височина в последната фаза на тяхното спускане.

Дронове

Атаката срещу Иран доведе и до дебюта на нискобюджетната безпилотна система за бойна атака (LUCAS) - еднопосочен атакуващ дрон, построен от SpekreWorks и моделиран по иранския дрон Shahed. С цена от 35 000 долара за брой, LUCAS представлява умишлено завъртане към по-евтини и по-ефективни боеприпаси. Той струва далеч по-малко от дрона MQ-9 Reaper, който също е внедрен в експлоатация и чието производство струва до 40 милиона долара на самолет. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция заяви, че е свалил Reaper на 1 март.

Страйк изпълнение

САЩ използват бомбардировачи B-1, бомбардировачи-невидими B-2, изтребители F-15, изтребители F-22 Raptor и изтребители-невидими F-35 Lightning II, за да нанасят удари по ирански съоръжения за балистични ракети и подземни бункери, използвайки бомби от 900 кг, за да унищожат запасите на Техеран.

Разузнаване

Според местни новинарски източници, изтребители за електронна борба EA-18G Growler са били забелязани на борда на самолетоносача USS Abraham Lincoln, който е разположен в Арабско море. Самолетите се използват за заглушаване на вражески радари, комуникации и системи за насочване на ракети. Самолетът P-8A Poseidon също е разположен за извършване на наблюдение и разузнаване по море и суша и е бил засечен да кръжи около Ормузкия проток, според данни за траекторията на полета.

Военноморски активи

Самолетоносачите USS Abraham Lincoln и USS Gerald R Ford затвърдиха военноморското присъствие на САЩ съответно в Арабско море и Средиземно море, докато флотилия от ракетни разрушители клас Arleigh Burke осигурява както офанзивна огнева мощ, така и противоракетна отбрана със своите системи Aegis.

Кой произвежда оръжията?

Boeing произвежда бомбардировача B-1, F-15, EA-18G Growlers, P-8A Poseidon и RC-135 с модификации, предоставени от L3Harris Technologies.

произвежда бомбардировача B-1, F-15, EA-18G Growlers, P-8A Poseidon и RC-135 с модификации, предоставени от L3Harris Technologies. Northrop Grumman произвежда стелт бомбардировачите B-2 и предоставя радарна технология на самолетите AWACS E-3 Sentry.

произвежда стелт бомбардировачите B-2 и предоставя радарна технология на самолетите AWACS E-3 Sentry. Lockheed Martin произвежда изтребители-невидими самолети F-35 Lightning II, изтребители F-22 Raptor, системи THAAD, M142 HIMARS, ракети MGM-140 ATACMS и PrSM.

произвежда изтребители-невидими самолети F-35 Lightning II, изтребители F-22 Raptor, системи THAAD, M142 HIMARS, ракети MGM-140 ATACMS и PrSM. Подразделението Raytheon на RTX Corporation произвежда ракети Tomahawk и ракетни системи MIM-104 Patriot.

произвежда ракети Tomahawk и ракетни системи MIM-104 Patriot. SpektreWorks произвежда дронове за еднопосочна атака LUCAS.

произвежда дронове за еднопосочна атака LUCAS. General Atomics Aeronautical произвежда дроновете MQ-9 Reaper.

произвежда дроновете MQ-9 Reaper. Huntington Ingalls Industries построи USS Abraham Lincoln и USS Gerald R Ford.

