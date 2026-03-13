Кой произвежда оръжията, използвани срещу Иран?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Какви оръжия използва САЩ срещу Иран?
Най-големите отбранителни компании в САЩ се споразумяват да „учетворят производството“ на това, което президентът Доналд Тръмп описва като оръжия от „изискан клас“ след среща в Белия дом на 9 март.
САЩ вече са най-големият военен разход в света с близо 1 трилион долара през 2025 г., надвишавайки общия размер на следващите девет държави. Тръмп си е поставил за цел да увеличи тази сума до 1,5 трилиона долара до 2027 г., пише Al Jazeera.
Според Централното командване на американските военни (CENTCOM), операция „Епична ярост“ е използвала над 20 различни оръжейни системи от въздушните, морските, сухопътните и противоракетните сили.
Ракетата „Томахоук“ е предпочитаното оръжие за удар с голям обсег на Пентагона в продължение на три десетилетия. Ракетите се движат с дозвукова скорост, като се придържат към терена на ниска височина, за да избегнат радарно откриване. Те са изстреляни от разрушители клас „Арли Бърк“ в Арабско море, като всеки разрушител може да носи повече от 90 „Томахоук“.
В отбранителен план, ракетните батареи Patriot и системите за отбрана на голяма височина (THAAD) са разположени, за да прихващат ответните удари на Иран, като Patriot се справят с крилати ракети с по-малък обсег и заплахи на малка височина, докато THAAD прихваща балистични ракети на по-голяма височина в последната фаза на тяхното спускане.
Атаката срещу Иран доведе и до дебюта на нискобюджетната безпилотна система за бойна атака (LUCAS) - еднопосочен атакуващ дрон, построен от SpekreWorks и моделиран по иранския дрон Shahed. С цена от 35 000 долара за брой, LUCAS представлява умишлено завъртане към по-евтини и по-ефективни боеприпаси. Той струва далеч по-малко от дрона MQ-9 Reaper, който също е внедрен в експлоатация и чието производство струва до 40 милиона долара на самолет. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция заяви, че е свалил Reaper на 1 март.
САЩ използват бомбардировачи B-1, бомбардировачи-невидими B-2, изтребители F-15, изтребители F-22 Raptor и изтребители-невидими F-35 Lightning II, за да нанасят удари по ирански съоръжения за балистични ракети и подземни бункери, използвайки бомби от 900 кг, за да унищожат запасите на Техеран.
Според местни новинарски източници, изтребители за електронна борба EA-18G Growler са били забелязани на борда на самолетоносача USS Abraham Lincoln, който е разположен в Арабско море. Самолетите се използват за заглушаване на вражески радари, комуникации и системи за насочване на ракети. Самолетът P-8A Poseidon също е разположен за извършване на наблюдение и разузнаване по море и суша и е бил засечен да кръжи около Ормузкия проток, според данни за траекторията на полета.
Самолетоносачите USS Abraham Lincoln и USS Gerald R Ford затвърдиха военноморското присъствие на САЩ съответно в Арабско море и Средиземно море, докато флотилия от ракетни разрушители клас Arleigh Burke осигурява както офанзивна огнева мощ, така и противоракетна отбрана със своите системи Aegis.
