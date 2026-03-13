Вашингтон разреши за месец търговията с руски суров петрол

САЩ ще освободят 172 млн. барела петрол от стратегическия резерв, за да ограничат скока на цените

САЩ издадоха лиценз, който позволява до 11 април търговията с руски суров петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби, съобщи на уебсайта си американското Министерство на финансите.

Лицензът, който обхваща петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби към 12 март, идва ден след като американското Министерство на енергетиката обяви, че Съединените щати ще освободят 172 милиона барела петрол от стратегическия петролен резерв на страната, в опит да бъде ограничен скокът на цените на петрола заради войната срещу Иран, посочва Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е част от по-широкия ангажимент на 32 държави да освободят 400 милиона барела петрол, предаде БНР.

