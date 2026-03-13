×

Вашингтон разреши за месец търговията с руски суров петрол

bTV Бизнес екип

САЩ ще освободят 172 млн. барела петрол от стратегическия резерв, за да ограничат скока на цените

САЩ издадоха лиценз, който позволява до 11 април търговията с руски суров петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби, съобщи на уебсайта си американското Министерство на финансите.

Лицензът, който обхваща петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби към 12 март, идва ден след като американското Министерство на енергетиката обяви, че Съединените щати ще освободят 172 милиона барела петрол от стратегическия петролен резерв на страната, в опит да бъде ограничен скокът на цените на петрола заради войната срещу Иран, посочва Ройтерс.

Златото намери ново твърдо дъно на 5000 долара

Агенцията отбелязва, че това е част от по-широкия ангажимент на 32 държави да освободят 400 милиона барела петрол, предаде БНР.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

