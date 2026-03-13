Курсът на еврото и долара

Еврото поевтиня до най-ниското си равнище от август миналата година на фона на по-широкото поскъпване на щатския долар и петрола и ескалацията на конфликта в Близкия изток.

Общата европейска валута отслабна с 0,6 на сто спрямо долара до 1,1435 долара, което е най-ниското ниво от повече от седем месеца, изчислява Блумбърг.

Вчера Европейската централна банка обяви референтен курс на еврото от 1,1547 долара спрямо 1,1581 в сряда.

От началото на годината еврото загуби над 2 на сто от стойността си, тъй като нарастващите цени на енергията засилват опасенията за икономическите перспективи на Европа.

Понижението се задълбочи, след като днес щатският долар поскъпна спрямо всички основни валути от групата Г-10 на фона на продължаващите военни удари в Близкия изток, пише БТА.

Спрямо британската лира единната европейска валута поевтинява минимално с 0,03 на сто до 0,8625 евро за лира, а спрямо швейцарския франк поевтиняването е с 0,33 на сто до 0,9028 евро за франк.

Еврото вече беше под натиск, тъй като цените на петрола, които се задържат над 100 долара за барел, отново подчертаха структурната уязвимост на европейската икономика. При поскъпване на енергията търговският баланс на Европа се влошава, тъй като регионът остава силно зависим от вносни енергийни ресурси, което оказва допълнителен натиск върху валутата.

