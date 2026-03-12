Колко струват на САЩ 6 дни от войната в Близкия изток?

Общата стойност на конфликта може да достигне около 65 милиарда долара

Първите шест дни от войната между САЩ, Израел и Иран са стрували на Вашингтон повече от 11,3 милиарда долара, съобщи Министерство на отбраната на САЩ на закрит брифинг пред сенатори, предаде NBC News.

Сенаторът Крис Кунс заяви, че реалната сума вероятно е по-висока, тъй като тази оценка не включва всички разходи по конфликта. По думите му само стойността на използваните боеприпаси и тяхната подмяна вече надхвърля 10 милиарда долара.

Според информация на The New York Times обаче първата седмица от войната е струвала около 6 милиарда долара. Междувременно източници от Конгреса, цитирани от телевизия MS NOW, твърдят, че военните действия струват на Съединените щати около 1 милиард долара на ден, а според публикация на Politico някои републиканци се опасяват, че разходите могат да достигнат до 2 милиарда долара дневно.

Допълнителна оценка идва от анализ на вашингтонския аналитичен център Center for Strategic and International Studies. Според изследването само първите 100 часа от войната са стрували около 3,7 милиарда долара, или приблизително 900 милиона долара на ден. В този период САЩ са използвали над 2000 различни боеприпаса, а възстановяването на тези запаси би струвало около 3,1 милиарда долара.

Значителна част от разходите е свързана с използването на скъпо военно оборудване. Анализатори посочват, че ракетите-прехващачи, използвани за сваляне на ирански ракети, могат да струват милиони долари всяка, като производството, транспортирането и използването на една ракета може да струва поне 2 милиона долара.

Военните разходи се увеличават и заради мащабното разполагане на американски сили в региона. От началото на февруари САЩ са изпратили повече от 120 военни самолета в Близкия изток – най-голямото увеличаване на американската въздушна мощ там от войната в Ирак през 2003 г. Сред тях са самолети за ранно предупреждение E-3 Sentry (AWACS), изтребители F-35 и F-22, както и бойни самолети F-15 и F-16, подкрепени от транспортни самолети и самолети за въздушно зареждане.

Заради високата цена на противоракетната отбрана експерти и американски представители обсъждат начини за ограничаване на разходите. Един от подходите е да се намали използването на най-скъпите ракети-прехващачи и вместо това да се постави по-голям акцент върху унищожаването на пусковите установки, от които се изстрелват ракетите и дроновете.

Обсъжда се и използването на по-евтини системи за противоракетна защита, включително масово произвеждани системи, разработени в контекста на войната в Украйна. Военни експерти разглеждат и нови технологии като оръжия с насочена енергия, които могат да се използват срещу дронове, макар че засега те изискват големи енергийни мощности и могат да се използват основно на кораби или военни бази.

Някои анализатори предупреждават, че основното ограничение за САЩ може да не бъде финансово, а свързано с наличността на боеприпаси. Според тях страната може да понесе финансовите разходи за дълъг период, но изчерпването на запасите от ракети-прехващачи може да се превърне в сериозен проблем след няколко месеца интензивни бойни действия.

Икономистът Кент Сметърс от Penn Wharton Budget Model смята, че в началните етапи на конфликта разходите могат да достигнат около 2 милиарда долара на ден, но впоследствие вероятно ще се стабилизират около 800 милиона долара дневно.

В по-дългосрочен план цената на войната може да бъде значителна. Според изчисления на Penn Wharton Budget Model общата стойност на конфликта може да достигне около 65 милиарда долара, като сумата вероятно ще се увеличи, ако военните действия продължат повече от два месеца.

Междувременно администрацията на президента Доналд Тръмп се подготвя да поиска допълнително финансиране от Конгреса. Според Al Jazeera Пентагонът е подготвил допълнително бюджетно искане за около 50 милиарда долара, които ще бъдат използвани за възстановяване на запасите от ракети Tomahawk, Patriot и THAAD, както и за подмяна на повредено или износено военно оборудване.

Нарастващите разходи по войната предизвикват и политически дебат във Вашингтон. Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хакийм Джефрис заяви, че администрацията „харчи милиарди долари, за да бомбардира Иран“, докато в същото време американците продължават да се сблъскват с високи разходи за здравеопазване, жилища и храна.

