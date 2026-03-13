Така тя иска да намали броя на автомобилите по пътищата

Малта реши да намали броя на автомобилите по пътищата. За тази цел министърът на транспорта Крис Бонет стартира серия от инициативи, насочени към намаляване на трафика и промяна на местната култура на пътуване.

Една от мерките е да се предоставят 25 000 евро (5000 годишно) на тези, които се откажат от шофьорската си книжка в продължение на пет години. Само тези, които отговарят на следните условия, могат да участват в този план: да са под 30-годишни, да са живели в Малта поне седем години и да имат минимум 12 месеца опит с шофьорска книжка категория "B", пише "24 часа".

Водачи, чиито шофьорски книжки са били временно отнети или спрени, притежатели на книжки извън ЕС и тези, които се нуждаят от тях за работа, са изключени от инициативата. Освен това мярката се прилага изключително за собственици на леки автомобили - мотоциклети, микробуси и други подобни превозни средства са изключени.

Въпреки че схемата беше представена като смела мярка срещу задръстванията, ранните данни показват, че тя може да се използва основно за финансова облага, а не за намаляване на броя на автомобилите по пътищата. Според Националната статистическа служба през последното тримесечие на 2025 г. броят на регистрираните моторни превозни средства се е увеличил с 3 265, което прави среден нетен прираст от 35 автомобила на ден.