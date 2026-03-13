Въпреки че схемата беше представена като смела мярка срещу задръстванията, ранните данни показват, че тя може да се използва основно за финансова облага, а не за намаляване на броя на автомобилите по пътищата. Според Националната статистическа служба през последното тримесечие на 2025 г. броят на регистрираните моторни превозни средства се е увеличил с 3 265, което прави среден нетен прираст от 35 автомобила на ден.