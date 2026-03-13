САЩ използват противоракетни прехващачи за над 2,4 млрд. долара за 5 дни война с Иран

Защо противоракетната отбрана е толкова скъпа?

Само за пет дни военни действия срещу Иран армията на САЩ е изразходвала над 800 противоракетни прехващача от системата за противовъздушна отбрана MIM-104 Patriot, чиято обща стойност надхвърля 2,4 милиарда долара. Това съобщиха няколко западни източника, след като на 28 февруари САЩ и Израел започнаха мащабна военна операция срещу Иран, пише Military watch magazine.

По данни на военни анализатори, използваното количество ракети за толкова кратък период надхвърля общия брой прехващачи Patriot, изстреляни през почти тригодишната война в Украйна. Разходът на ракети допълнително задълбочава вече сериозния недостиг на този тип въоръжение в американските запаси.

Скъпа противоракетна защита

Цената на една ракета-прехващач Patriot варира според модела, но средно е около 3 милиона долара. По-модерният вариант PAC-3 MSE струва на американската армия приблизително 3,9 милиона долара, а при износ за съюзници цената може да достигне 6,25 милиона долара за брой.

Поради тази висока цена използването на стотици ракети за кратко време се превръща в един от най-скъпите елементи на военните операции.

Щети по ключова американска база

Големият ирански арсенал от балистични ракети поставя под съмнение способността на системата Patriot да осигури устойчива защита. Сателитни изображения показват сериозни щети по американската военновъздушна база Ал Удейд в Катар, където са разположени част от системите за противоракетна отбрана.

Анализатори отбелязват, че ефективността на Patriot срещу масирани ракетни атаки е била поставяна под въпрос и при предишни конфликти.

Критичен недостиг на ракети

Недостигът на прехващачи Patriot е бил сериозен още преди началото на последните военни действия. През юли 2025 г. американските въоръжени сили признаха, че наличните запаси са паднали до около 25% от необходимото ниво, след мащабни доставки за Украйна и предишни операции срещу Иран.

Това поражда спекулации, че Вашингтон може да пренасочи ракети или дори цели системи от други региони, включително от Южна Корея, за да подсили отбраната си в Близкия изток.

Още по-скъпи системи THAAD

Проблемът се задълбочава и от недостига на прехващачи за системата THAAD – друг ключов елемент от американската противоракетна отбрана. Тези ракети са значително по-скъпи – около 15,5 милиона долара за брой – и се произвеждат в много по-малки количества.

По време на иранските удари срещу Израел през юни 2025 г. американската армия е изстреляла над 150 ракети THAAD само за 11 дни, което представлява повече от четвърт от глобалните запаси на армията.

Скъпата цена на противоракетната отбрана

Високите разходи за защита не са уникални само за САЩ. Израел също използва многостепенна система за противоракетна отбрана, която може да струва над 1 милиард долара за една нощ при масирани ракетни атаки.

Средните разходи за израелска противоракетна отбрана се оценяват на около 285 милиона долара на нощ при тежки нападения. В зависимост от системата цената на прехващачите варира значително:

Arrow 3 – около 3 млн. долара на ракета

David’s Sling – около 1 млн. долара

Iron Dome (Tamir) – между 40 000 и 50 000 долара

В същото време Израел разработва нова лазерна система Iron Beam, която може да намали цената на едно прехващане до едва 2-5 долара.

Планове за ново поколение Patriot

На фона на тези проблеми американската армия обяви през декември 2025 г. планове за разработване на нов вариант на Patriot – най-голямата модернизация на системата от въвеждането ѝ на въоръжение през 1981 г.

Очаква се новата версия да разполага с 360-градусова способност за насочване, подобно на съвременните руски, китайски и севернокорейски системи. Според експерти това е пряк отговор на слабостите, разкрити при последните бойни действия.

Влияние върху глобалната отбрана

Изразходването на огромни количества скъпи противоракетни ракети за кратък период може да има дългосрочни последствия. Военни анализатори предупреждават, че изчерпването на запасите може временно да отслаби способностите на САЩ и техните съюзници в различни региони, където се разчита на системите Patriot и THAAD за защита от ракетни заплахи.

