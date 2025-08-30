Кой е най-бързият електромобил в света?

Електромобилът достигна максимална скорост от 472,4 км/ч.

Където и да погледнете, има китайска автомобилна компания, която по един или друг начин изпреварва конкуренцията. Миналата година BYD изпревари Tesla, за да се превърне в най-големия производител на електрически превозни средства в света по обем на продажбите. Китайските електрически превозни средства често са по-евтини и по-високотехнологични от предложенията на други автомобилни производители. А сега са и по-бързи, пише InsideEVs.

BYD Yangwang U9 Track Edition стана най-бързият електромобил в света, след като достигна максимална скорост от 472,4 км/ч. Това го доближава до скоростта на най-бързите бензинови автомобили в света.

Стандартният суперавтомобил U9 има двоен двигател с мощност 1287 конски сили, което му позволява да ускорява от 0 до 100 км/ч за 2,36 секунди. Това го поставя и сред най-бързо ускоряващите автомобили в света.

BYD изведе U9 на съвсем ново ниво с новия модел, ориентиран към пистите, който е оборудван с по-мощно задвижване, предназначен да подобрява рекорди. Всеки от електродвигателите на U9 Track Edition генерира 744 к.с., за да достигне комбинирана мощност от 2960 к.с., предавана на всичките четири колела.

Той е много по-мощен от Rimac Nevera R с 1989 к.с. - предишният рекордьор по скорост сред електрическите превозни средства. Налице е и голяма разлика, когато става въпрос за съотношение мощност-тегло, което е около 800 к.с. на тон при Rimac и над 1000 к.с. на тон при Yangwang.

Когато базовата версия на Yangwang беше тествана миналата година, тя постигна впечатляващите 391,94 км/ч. Това обаче не беше достатъчно, за да притесни Nevera, който държеше по същото време рекорда за най-бърз електромобил в света с най-висока достигната скорост от 431,45 км/ч. Сега U9 Track Edition подобри рекорда на Rimac, достигайки близо 480 км/ч.

Това е скорост, която е само на няколко км/ч под тази на някои от най-бързите автомобили в света, като Bugatti Chiron Supersport 300+, който достигна 489 км/ч през 2019 г.

Вероятно U9 Track Edition е предназначен да развива и по-високи скорости и разполага с мощността, за да постигне това. Дори би могъл да се конкурира с Koenigsegg Jesko Absolut, който може да има само 1600 к.с., но е много лек, със съотношение мощност-тегло само малко под това на U9 Track Edition.

BYD не разкрива цената на U9 Track Edition, но обикновеният U9 е един от най-скъпите автомобили в Китай, струващ около 230 хил. долара. Дори новата версия да е двойно по-скъпа, тя пак ще бъде значително по-евтина от Nevera, който струва около 2,5 млн. долара при произведени само 40 екземпляра.

