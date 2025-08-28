11% от енергията в Европа е произведена от вятърни централи

Кои са страните с най-висок дял на вятърна енергия?

През изминалите 24 часа делът на електроенергията, произведена от вятърни централи в Европа, е достигнал 10,9%, според последните данни от бюлетина на платформата WindEurope Power Numbers, цитирано от БНР.

Снимка: iStock

От общото количество произведена електроенергия, вятърните турбини на сушата са осигурили 9,6% (или 689 гигаватчаса), докато морските вятърни паркове са допринесли с 1,4% (87 гигаватчаса). Тези стойности илюстрират ключовата роля на наземните вятърни инсталации, но и на нарастващото значение на офшорните мощности.

Сред страните с най-висок дял на вятърна енергия в електроенергийния им микс за последното денонощие изпъкват Ирландия с 45,7%, Португалия с 36,1% и Гърция с 28,6%. Тези държави демонстрират значителна зависимост и активност в използването на вятърните ресурси.

По отношение на абсолютните обеми, най-много електроенергия от вятърни централи са произвели Германия – 175,1 гигаватчаса, следвана от Испания с 100,9 гигаватчаса и Франция с 60,5 гигаватчаса. Тези данни подчертават водещата роля на големите европейски икономики в развитието на възобновяемата енергия.

