1 USD
1.68708 BGN
Петрол
66.44 $/барел
Bitcoin
$113,255.0
Последвайте ни
1 USD
1.68708 BGN
Петрол
66.44 $/барел
Bitcoin
$113,255.0
ESG 11% от енергията в Европа е произведена от вятърни централи

11% от енергията в Европа е произведена от вятърни централи

bTV Бизнес екип

Кои са страните с най-висок дял на вятърна енергия?

През изминалите 24 часа делът на електроенергията, произведена от вятърни централи в Европа, е достигнал 10,9%, според последните данни от бюлетина на платформата WindEurope Power Numbers, цитирано от БНР. 

Снимка: iStock

От общото количество произведена електроенергия, вятърните турбини на сушата са осигурили 9,6% (или 689 гигаватчаса), докато морските вятърни паркове са допринесли с 1,4% (87 гигаватчаса). Тези стойности илюстрират ключовата роля на наземните вятърни инсталации, но и на нарастващото значение на офшорните мощности.

Сред страните с най-висок дял на вятърна енергия в електроенергийния им микс за последното денонощие изпъкват Ирландия с 45,7%, Португалия с 36,1% и Гърция с 28,6%. Тези държави демонстрират значителна зависимост и активност в използването на вятърните ресурси.

Колко струва изграждането на соларна система за отопление през зимата?

По отношение на абсолютните обеми, най-много електроенергия от вятърни централи са произвели Германия – 175,1 гигаватчаса, следвана от Испания с 100,9 гигаватчаса и Франция с 60,5 гигаватчаса. Тези данни подчертават водещата роля на големите европейски икономики в развитието на възобновяемата енергия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата