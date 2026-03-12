Голямата верига за бързо хранене планира да инвестира 5 млн. евро у нас

Компанията планира да отвори до пет нови обекта в страната

Hesburger, най-голямата верига за бургери във Финландия и една от най-разпознаваемите в Европа, отчете общи облагаеми продажби в България в размер на 43,1 милиона евро към края на 2025 г., което представлява увеличение от 12% на годишна база.

Компанията ще продължи развитието си през 2026 г., като планира инвестиции на стойност пет милиона евро за откриване на нови ресторанти на подходящи локации в България.

"Радваме се да видим, че българите харесват вкуса на нашите продукти, създадени по оригинални финландски рецепти, а резултатите ни към края на 2025 г. допълнително затвърждават позициите ни на пазара. Изключително благодарни сме, както на нашите клиенти, така и на отдадените ни служители. Планираме да разширим присъствието си в България и през тази година, като отворим до пет нови обекта,“ казва Иева Салмела, директор „Комуникации и международен маркетинг“ в Hesburger.

Hesburger отчитат, че през 2025 г. най-предпочитаните бургери в България са били Чийзбургер, Мини пилешки и Пилешки бургер. През миналата година като най-популярен сос отново се е отличила майонезата с краставички. Българските клиенти също така са се възползвали активно от месечните кампании и специални предложения на Hesburger.

Финландската компания, основана от Хейки Салмела и неговата съпруга Кирсти Салмела, започва своя бизнес в сегмента „бързо хранене“ през 1966 г. в малкия град Наантали. Като семеен бизнес с история от над 50 години, Hesburger в момента оперира в 9 държави и разполага с над 490 ресторанта.

През годините Hesburger разширява международното си присъствие и към момента има 259 обекта във Финландия, 69 в Литва, 54 в Естония, 55 в Латвия, 34 в България, 7 в Украйна, 2 в Германия, 1 в Полша и 15 в Румъния. Компанията има над 6 000 служители само във Финландия, а в международен план общият брой на служителите надхвърля 9 500.

