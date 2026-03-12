Търговският дефицит на САЩ се е свил през януари

През декември 2025 г. най-голямата икономика в света отчете търговски дефицит от 72,9 млрд. долара

Търговският дефицит на САЩ е намалял през януари спрямо предходния месец и е достигнал 54,5 милиарда долара, тъй като спадът във вноса на стоки е бил съпътстван от увеличение на износа. Това показват данни, публикувани днес от американското Министерство на търговията и цитирани от Франс прес.

Дефицитът е по-нисък от очакванията на анализаторите, които прогнозираха ниво от около 67 милиарда долара, според прогноза, публикувана от "МаркетУоч".

През декември 2025 г. най-голямата икономика в света отчете търговски дефицит от 72,9 милиарда долара, предаде БТА.

Търговският баланс на САЩ показва значителни колебания през последната година, най-вече заради сътресенията, свързани с митата, въвеждани от правителството на Доналд Тръмп.

