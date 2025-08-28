От 1 септември актуализират цените на тол таксите: С колко се вдигат?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Промяна има и в размера на компенсаторните такси
От 1 септември се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса, напомнят от АПИ.
От 31 март 2025 г. бе предвидено поетапно изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.
Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г. и таксите бяха актуализирани с 10%.
Второто от 1 септември ще бъде също с 10%, което е общо 20% за двата етапа и в съответствие с решението на Министерския съвет.
Например: ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.
Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.
Цените на винетките за леките автомобили не се променят.
